Viajes a Europa: cómo afecta a uruguayos y argentinos la decisión de Italia y qué pasa aquellos que tienen pasaporte español

La decisión del gobierno italiano de restablecer controles fronterizos con España por un mes, en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta , no impide viajar a los ciudadanos de la Unión Europea , pero sí modifica algunos controles de ingreso y obliga a prestar mayor atención a la documentación antes de embarcar.

Desde la administración de Giorgia Meloni , indicaron que la medida fue acordada tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras, presidida por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi .

"La policía fronteriza realizará controles específicos y selectivos a nacionales de terceros países para verificar que poseen la documentación necesaria para viajar por el espacio Schengen. La suspensión durará un mes", informó la cartera.

Il Ministero dell’Interno ha disposto il ripristino dei controlli delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. La decisione a seguito della riunione del Comitato Analisi sull’Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere che il Ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questa… pic.twitter.com/QfX7NgeF3d

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Italia decidió restablecer de manera temporal los controles fronterizos para los ingresos desde España por vía aérea y marítima, una medida que estará vigente durante un mes y que fue adoptada tras la crisis migratoria desatada en Ceuta . Aunque la decisión generó preocupación entre quienes tenían viajes programados para las vacaciones de verano europeo, el impacto para los ciudadanos de la Unión Europea es limitado.

The Associated Press

El periódico italiano Il Messaggero, que tomó como base información del Ministerio del Interior italiano, explicó que la medida no supone la salida de España del espacio Schengen ni elimina la libre circulación para los ciudadanos comunitarios. Lo que cambia es que Italia volverá a realizar controles documentales en los puntos de ingreso procedentes del país peninsular.

En la práctica, quienes tengan ciudadanía española podrán seguir viajando a Italia sin necesidad de tramitar una visa. Sin embargo, deberán estar preparados para exhibir un documento de identidad válido o el pasaporte si son requeridos durante los controles.

Il Messaggero señaló además que las verificaciones podrán efectuarse tanto antes del embarque como al arribar a territorio italiano, por lo que las aerolíneas recomendaron presentarse con mayor anticipación en los aeropuertos para evitar demoras.

¿Qué va a pasar con los viajeros que tienen ciudadanía española?

Los viajeros con Ciudadanía española continúan beneficiándose de la libertad de circulación prevista por la normativa europea.

La decisión anunciada por Italia está orientada principalmente al control de ciudadanos extracomunitarios que llegan desde España y no implica nuevas restricciones migratorias para españoles ni para el resto de los ciudadanos de la Unión Europea.

Esto significa que una persona con pasaporte español puede ingresar a Italia como hasta ahora, aunque deberá aceptar la posibilidad de controles de identidad adicionales.

Pasaporte español

La primer ministro italiana, Giorgia Meloni, justificó la medida al sostener que se trata de una decisión "extraordinaria" destinada a proteger la seguridad nacional frente al aumento de la presión migratoria registrada en Ceuta.

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió que "la integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada" y rechazó interpretaciones que plantean una ruptura del sistema europeo de libre circulación.

Para quienes poseen doble ciudadanía, la recomendación es ingresar y salir utilizando el pasaporte español, ya que acredita su condición de ciudadano comunitario y facilita los controles migratorios previstos durante este período.

La crisis migratoria en Ceuta que originó la medida

La decisión italiana llegó después del ingreso masivo de migrantes desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.

De acuerdo con Reuters, el Gobierno italiano considera que la situación exige reforzar temporalmente los controles para evitar desplazamientos irregulares hacia otros países europeos, aunque Italia no comparte frontera terrestre con España.

EFE

Como parte del operativo, Roma también coordinó con Francia un fortalecimiento de los controles en la frontera franco-italiana para impedir el eventual ingreso de personas sin documentación.

Mientras tanto, el Gobierno español sostuvo que la mayoría de los migrantes que ingresaron a Ceuta ya regresaron a Marruecos y defendió la gestión realizada junto con las instituciones europeas.