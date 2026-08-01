Cómo dos policías encubiertos ayudaron a esclarecer un asesinato que había quedado impune por más de 40 años

Poco después de la medianoche del 1 de mayo de 1984, el funcionario público Anthony Littler bajó de un tren en Londres y se adentró por un oscuro callejón en dirección a su casa.

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Dos minutos después, el hombre de 45 años yacía moribundo en el suelo. Había recibido dos golpes en la cabeza. No se robaron nada. No había testigos, ni análisis forenses, ni un móvil claro.

Anthony, a quien sus amigos llamaban "un gigante amable", vivía solo y era aficionado a la cerveza artesanal.

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Durante 42 años nadie respondió ante la justicia, hasta que el pasado 3 de julio la situación cambió.

Michael Stewart, de 57 años, y Anthony Stewart, de 60, fueron condenados a cadena perpetua con una pena mínima de 10 y 15 años respectivamente por aquel asesinato. Los hermanos tenían 15 y 18 años en el momento del ataque.

Aunque no había pruebas de que Anthony Littler fuera gay, la jueza Cutts señaló que los Stewart habían elegido a hombres homosexuales como víctimas de robo. "1984 era otra época y, en muchos sentidos, otro lugar", afirmó.

En una audiencia televisada, la jueza principal les dijo a los acusados: "Estoy completamente segura de que su grupo estaba al acecho de una víctima. Atacaron a ese individuo decente y honesto y le arrebataron la vida".

Construyendo un caso

Los casos sin resolver a menudo se solucionan gracias a la ciencia: ADN, huellas dactilares, pruebas antiguas analizadas con tecnología nueva.

Este caso fue diferente. Los detectives recurrieron a una audaz operación encubierta: instalaron micrófonos en la casa y el auto de Michael Stewart, colocaron dispositivos de escucha en el auto de su hermano y enviaron a dos agentes secretos a infiltrarse en la vida de Michael.

Estaban esperando a que hiciera lo que, a lo largo de los años, había hecho repetidamente: hablar.

Metropolitan Police Los hermanos Michael (izquierda) y Anthony Stewart fueron condenados 42 años después del asesinato de Littler.

Anthony Littler, un hombre tranquilo y de rutinas sencillas, medía 1,93 metros, trabajaba en la administración pública y vivía en un apartameto al norte de Londres.

Sentía una profunda devoción por su madre y viajaba con frecuencia a St Helens, en Merseyside, donde nació y creció, para visitarla.

La gran pasión de Anthony era la cerveza artesanal. La última noche de su vida cruzó Londres para asistir a una reunión de la Sociedad para la Preservación de las Cervezas de Bosque en un pub de Carshalton, donde compartió cinco o seis cervezas con amigos.

Se despidieron cuando cerró el pub.

Anthony regresó atravesando Londres, llegó a la estación East Finchley y tomó un atajo para volver a su casa: giró hacia un estrecho sendero junto a la vía del tren.

En cuestión de minutos, fue atacado con tal violencia que nunca recuperó la conciencia.

"Era un poco como un hermano mayor", recuerda Patricia McLure, una de las últimas parientes cercanas de Anthony que aún viven.

"Él solía pasearme en mi cochecito. Siempre estaba presente en los cumpleaños familiares y siempre estaba presente en Navidad."

Patricia dijo, además, que lo que la atormentaba era que Anthony no se hubiera defendido.

"De niño, jamás le tiraría una piedra a un perro", dice ella. "Siempre fue una persona bondadosa, y morir de una manera tan horrible es simplemente muy injusto".

BBC Patricia McLure, una de las pocas parientes cercanas de Anthony Littler, que aún viven, sostiene una fotografía de su primo que era "como un hermano mayor".

Las peticiones de ayuda en los programas "Police 5" de ITV y "Crimewatch" de BBC One no tuvieron éxito. La investigación se cerró en enero de 1985.

Una segunda investigación, en 1993, tampoco arrojó resultados. Una tercera, entre 2012 y 2015, también concluyó sin que se presentaran cargos contra nadie.

"Me resigné a la idea de que se había ido y que no habían atrapado a los culpables", dice Patricia. "Me dejó una tristeza eterna que siempre estuvo presente. Resurgía cada Navidad cuando él no estaba".

Durante 42 años, supuso, los asesinos pensaron que habían quedado impunes.

"Y hasta que la policía llevó a cabo esta investigación", dice, "ellos estuvieron libres".

Ordnance Survey El mapa original del forense de 1984, anotado por la policía, marca el lugar donde se encontró el cuerpo de Anthony: en un callejón a pocos metros de la estación de East Finchley.

En los primeros días de la investigación original de la Policía Metropolitana, los agentes llamaron a una puerta a solo unos cientos de metros del callejón: la casa de la familia Stewart. Allí hablaron con Michael Stewart, de 15 años, y una semana después, con su hermano Anthony, que entonces tenía 18.

Los formularios de visitas puerta a puerta indicaban que ambos se encontraban a salvo en sus casas la noche del asesinato. En el formulario de Anthony Stewart había una nota que decía: "No usa el callejón".

Esto no era cierto, y el tribunal escucharía que los hermanos tenían predilección por la violencia y que habían tenido problemas con la policía durante años.

BBC Anthony, fotografiado con su madre, a quien adoraba. Ella murió sin saber jamás quién mató a su hijo.

En 2013, los hermanos se enemistaron tras una amarga disputa. Daniel, el menor de los tres, no participó en el ataque y solo tenía 10 años cuando Anthony fue asesinado.

Durante esa disputa familiar, le dijo a la policía que Michael lo había amenazado con quemar su casa y matarlo.

Entonces, Daniel les reveló a los detectives algo mucho más serio: un secreto familiar de su infancia.

Según contó, Michael se jactó del asesinato a los pocos días de haber ocurrido. Su hermano Anthony también habló del tema años después.

Daniel declaró a la policía que sus hermanos solían salir a atacar a hombres que creían que eran homosexuales y que Littler había sido atacado durante un intento de robo que salió mal.

"Solo querían robarle, pero murió", declaró Daniel a la policía.

No fue el único que se presentó.

Un allegado de la familia, cuya identidad no puede revelarse por motivos legales, recordó que Michael señaló hacia la estación desde un auto y dijo algo parecido a: "Ahí es donde lo matamos".

Metropolitan Police El registro de la ambulancia de 1984 de la misteriosa llamada al 999. La persona que llamó informó que un hombre estaba "sangrando abundantemente" y luego colgó; la llamada se descartó como una falsa alarma. Los fiscales dijeron que se trataba de Michael Stewart, de 15 años.

Operación encubierta

Cuando el inspector jefe de detectives Neil John llegó al comando de delitos especializados de la Policía Metropolitana en 2019, heredó dos casos históricos, incluido este.

"Faltaban documentos, faltaban pruebas", dice John. "No había cámaras de seguridad, ni análisis forenses. Lamentablemente, todos los testigos con los que queríamos hablar habían fallecido".

Así que su equipo reconstruyó el caso a partir de lo que quedaba.

Un conservador de museo ayudó a descifrar el horario de trenes de 1984. Se localizaron mapas originales del Ordnance Survey en la Biblioteca Británica porque las calles alrededor de East Finchley habían cambiado.

Un equipo de búsqueda policial pasó una semana en el almacén de objetos del Met, revisando más de 200 cajas grandes con la esperanza de encontrar las piezas desaparecidas.

No encontraron nada.

Pero la documentación, los antiguos testimonios de los testigos y las supuestas confesiones de los hermanos habían dado a los detectives una vía de investigación.

Tras analizar el material, John consideró que el caso era lo suficientemente sólido como para solicitar la aprobación de una operación encubierta, la cual fue concedida en septiembre de 2023, cuando comenzó la Operación Snowpitch.

"Nunca antes había tenido un caso como este", dice John. "Y jamás volveré a tener un caso como este".

Metropolitan Police Una de las cabinas telefónicas públicas cerca del callejón, fotografiada durante la investigación de 1984. Los fiscales dijeron que fue desde una cabina como esta que uno de los asesinos marcó el 999 y luego desapareció en la noche.

La Operación Snowpitch se basó en la paciencia.

Escondieron dispositivos de escucha en el apartamento y el auto de Michael Stewart, así como en el auto de Anthony Stewart.

Pero la parte más importante de la operación fue de índole más personal: dos agentes encubiertos, conocidos como JJ y Anna, fueron enviados a la vida de Michael Stewart.

JJ fue quien hizo el primer acercamiento.

Entabló conversación con Michael sobre un ascensor averiado en su edificio. Pronto, JJ empezó a pasar tiempo con él: veían películas de gánsteres, jugaban a videojuegos y escuchaban sus historias.

En tan solo tres meses, la relación con JJ era tan estrecha que, cuando Michael Stewart fue arrestado posteriormente por asesinato, fue a JJ a quien le pidió que lo recogiera en la comisaría.

En el auto de vuelta a casa, Michael habló.

"Sé quién lo hizo", le confió al hombre que, sin saberlo, lo estaba grabando.

Según Michael, se trataba de su hermano y tres de sus amigos. Habían salido a "agredir a homosexuales", habían acorralado a un hombre en un callejón y le habían dado un golpe en la cabeza, según se expuso ante el tribunal.

Según se escuchó en el tribunal, no había pruebas de que Anthony Littler fuera gay.

Metropolitan Police Una de las fotografías policiales tomadas durante la investigación original de 1984, que muestra el callejón donde Anthony Littler fue emboscado y asesinado por los hermanos Stewart.

La pieza que faltaba

Se convirtió en una rutina. Una y otra vez, durante esos meses, según se escuchó en el juicio, Michael señaló con el dedo a su hermano, insistiendo siempre en que él mismo no tenía nada que ver con el asesinato.

Pero las grabaciones seguían delatándolo.

La otra agente encubierta, Anna, lo conoció por separado, y durante una conversación grabada clandestinamente en un café en diciembre de 2023, le sugirió que su sobrino había matado a alguien.

"Mi sobrino no mató a nadie", respondió Michael. "Fue mi hermano".

Para entonces, la investigación ya había salido a la luz. Michael había sido arrestado e interrogado sobre el asesinato, y luego puesto en libertad; mientras tanto, sin que él lo supiera, la operación encubierta continuaba discretamente a su alrededor.

Luego, en un interrogatorio policial en marzo de 2024, se produjo el lapsus que ayudó a situar a Michael en el lugar de los hechos.

Negando haber estado cubierto de sangre esa noche, Michael dijo: "Bueno, si estaba en lo alto del callejón vigilando... ¿cómo iba a estar lleno de sangre?".

Nadie, ni la policía, ni su familia, ni un solo testigo, lo había acusado jamás de ser el vigía, declaró el fiscal John Price KC ante el jurado.

Ese detalle no existía en ningún otro lugar que no fuera el recuerdo que Michael tenía de aquella noche.

En su intento por ofrecer una explicación para salir del apuro, se había colocado en la parte superior del callejón mientras Anthony era golpeado hasta caer al suelo.

Y eso explicaba un misterio que permanecía oculto en los archivos desde 1984.

Dos minutos después del ataque, un joven llamó al 999 desde una cabina telefónica cerca del callejón, pidiendo una ambulancia para un hombre que sangraba abundantemente, y colgó sin dar su nombre.

No se encontró nada y la llamada se desestimó por tratarse de una falsa alarma.

Solo alguien que hubiera estado allí podría haberse dado cuenta tan rápido, dijo Price.

Según explicó la fiscalía al jurado, la persona que llamó fue Michael Stewart, de 15 años, el vigía, el primero en correr y dar la alarma por el hombre moribundo que su grupo había dejado atrás.

Family photo Anthony (a la derecha) en una Navidad familiar en la década de 1970. Su prima Patricia dice que su ausencia "salía a la luz cada Navidad cuando él no estaba presente" durante las siguientes cuatro décadas.

Para Patricia, saber que los hombres que mataron a su primo finalmente habían sido llevados ante la justicia le provocó un pensamiento abrumador. "¿Cómo se atreven? Arruinaron la vida de mi primo, y supongo que ustedes han tenido una buena vida".

"Ellos han tenido 42 años de libertad, y mi primo ha tenido 42 años de perderse la vida. Se ha perdido la posibilidad de casarse y formar su propia familia."

"Es un alivio que por fin se haya hecho justicia", afirma.

"Eso no va a borrar el dolor. No lo va a traer de vuelta. Pero por fin es posible pasar la página. ¡Ya tienen a esos desgraciados!"

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC Mundo revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC