Este viernes 18 policías terminan la capacitación para conducir los vehículos blindados Cóndor que patrullarán en Montevideo

Este viernes, 18 efectivos de la Policía culminarán la capacitación para conducir los vehículos blindados RPZ 4x4 Cóndor que el Ejército prestará al Ministerio del Interior para reforzar las tareas de seguridad pública.

La formación se desarrolló durante aproximadamente tres semanas en el Batallón de Infantería Mecanizado N° 15 y estuvo a cargo de instructores del Ejército.

El comandante en jefe de la División de Ejército II, Pablo González , explicó que la unidad donde se realizó el entrenamiento funciona como escuela para la formación de infantes en el manejo de vehículos mecanizados y morteros.

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"Es una escuela para la infantería y para el Ejército en la utilización de vehículos mecanizados y también en lo que hace a la utilización de los morteros y las centrales directoras de tiro", señaló en diálogo con el medio local TV Florida.

Los policías realizarán una prueba final

González indicó que la capacitación fue organizada en el marco del apoyo que las Fuerzas Armadas brindan a otras instituciones del Estado y que este viernes los policías realizarán una evaluación práctica para demostrar las habilidades adquiridas.

"Este préstamo que se hace de, en principio, cuatro vehículos RPZ 4x4 Cóndor para el apoyo a la seguridad pública requirió una instrucción previa para los conductores, que con seguridad el día viernes vamos a poder ver en alguna prueba de la experiencia que han adquirido en el manejo", afirmó.

El jerarca agregó que el Batallón puso a disposición de los efectivos policiales toda su experiencia en la operación de este tipo de vehículos. "Pensamos que se ha volcado honestamente todo el saber de esta unidad y el resultado, sin duda, va a ser positivo", sostuvo.

Los vehículos Cóndor forman parte del acuerdo de cooperación entre el Ministerio del Interior y el Ejército para reforzar la capacidad operativa de la Policía en procedimientos que requieran vehículos blindados.

Cómo son los vehículos blindados Cóndor que el Ejército prestará a la Policía

Los RPZ Cóndor son vehículos blindados de transporte de personal que integran la flota del Ejército Nacional desde hace cerca de 40 años y que fueron utilizados durante décadas por Uruguay en misiones de paz de las Naciones Unidas en África.

Según información del Batallón de Infantería Mecanizado N° 15, se trató del primer vehículo blindado empleado por las Fuerzas Armadas uruguayas en operaciones en el exterior, participando en los despliegues de paz en Mozambique y Angola.

Uruguay cuenta actualmente con alrededor de 55 unidades de este modelo, lo que lo convierte en el segundo país con mayor cantidad de RPZ Cóndor en servicio, solo por detrás de Malasia y por delante de Turquía.

Fabricados por la empresa alemana Thyssen Henschel, estos blindados están equipados con un motor diésel turboalimentado Mercedes-Benz OM 352A y una caja manual de ocho velocidades. Tienen capacidad para dos tripulantes y hasta 12 efectivos adicionales, lo que los convierte en vehículos aptos para el transporte de personal en distintos tipos de operaciones.

Con un peso de 12,5 toneladas, miden algo más de seis metros de largo y poco más de dos metros de alto y ancho. Pueden alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora en carretera.

Una de sus principales características es su capacidad anfibia. El RPZ Cóndor incorpora una hélice retráctil en la parte trasera del casco que le permite desplazarse por el agua a una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora.

En su configuración original puede montar una ametralladora de 7,62 milímetros o de 12,7 milímetros, aunque el armamento que utilicen las unidades cedidas al Ministerio del Interior dependerá de la modalidad en que sean empleadas por la Policía Nacional.