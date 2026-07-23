"Asustar me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra": las polémicas declaraciones del DT de Cienciano, suspendido por un año en Perú

El entrenador argentino de Cienciano de Perú, Horacio Melgarejo , hizo llamativas declaraciones luego del partido en el que perdieron ante Lanús por 2-0 este miércoles por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana en Buenos Aires.

El equipo argentino logró un trabajado triunfo pese a haber perdido desde el minuto 62 a su mejor carta, Lucas Besozzi, y con esa renta considerable espera resistir la próxima semana la presión del rival en los 3400 metros de altitud de Cusco.

Tras el encuentro y la derrota, el DT habló en conferencia de prensa y analizó el partido y lo que será la revancha.

“Esta clase de partido, esta competición, hay que jugar con los dientes apretados, hay que, tacos altos, dejarlo para la discoteca . Acá hay que ponerse el taco grueso, y meter, y correr, y saltar, y chocar”, señaló.

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Además, destacó a los equipos rioplatenses. “Esto es una copa internacional. Los equipos argentinos, repito, uruguayos, pueden estar un año sin jugar, pero a la hora de competir, compiten”.

“Y eso nosotros lo tenemos que absorber, lo tenemos que saber, porque, te repito, tacos altos para las quinceañeras. Acá hay que meterse zapato de mujer, pero con tacos de aluminio”, comentó.

Luego, hizo otra declaración que llamó la atención: “Primero, no sé si utilizar la palabra asustar. Asustar me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra. Eso sí es asustar. Pero asustar no”.

El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo

“Yo creo que por ahí la ansiedad esa de tratar de empatar, porque te ves con uno más, nos pegó en el momento justo. Porque yo creo que también Lanús con uno menos tanto tiempo por ahí si le decías firmamos el 1-0, también lo firmaban”.

“Al final dentro un partido son varios los partidos que se juegan, y bueno, por ahí nos ganó la ansiedad por ir a buscar el empate y te buscan una pelota al espacio, enganchan, van al rebote y te hacen el segundo”, señaló.

De cara a la revancha, expresó: “Y lo que le puedo decir al hincha cusqueño, en este caso al hincha de Cienciano, que sigan creyendo en este equipo como lo vienen haciendo en los partidos importantes, que es una frase hecha pero es así, es el jugador número 12 porque empuja. No tengo duda que el miércoles que viene van a estar presentes para ayudar al equipo y que crean en estos muchachos que matan por esta camiseta”.

Suspendido en Perú por llamar “mierda” a un torneo

Melgarejo días atrás fue suspendido por un año de todas las competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana tras haber declarado que la Copa de la Liga, un torneo paralelo a la Liga 1 nacional, es una "mierda".

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le impuso esa sanción al que se desempeñaba como entrenador de Cienciano y, además, una multa equivalente a 100.000 soles o US$ 33.448.

Horacio Melgarejo Foto: Gastón Britos/Focouy

La resolución, publicada el pasado viernes, aseguró que el entrenador infringió el reglamento del torneo y le advirtió que si reitera "cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza" se le aplicará el artículo referido a las reincidencias.

Melgarejo emitió sus duras declaraciones luego de que el Cienciano fuera eliminado el pasado 10 de julio de la Copa de la Liga, tras perder como local por 3-2 ante el ADT.

"La verdad, no nos gusta perder, el equipo dio lo máximo; pero, por otro lado, feliz por salir de esta copa de mierda, que a la Federación se le ocurre hacer", declaró al término de ese partido.

Melgarejo reiteró luego que estaba "triste por el resultado, pero feliz porque esta copa tiene menos sentido", ya que se desarrolló durante un receso entre los torneo Apertura y Clausura por la disputa del Mundial de fútbol.

Posteriormente, el entrenador pidió disculpas a la FPF y a los encargados del torneo por sus afirmaciones y señaló que "no fueron las declaraciones apropiadas en el momento".

Aunque la sanción deja a Melgarejo sin poder dirigir al Cienciano desde este mismo viernes, cuando se enfrentará al Melgar en un partido de la primera fecha del Torneo Clausura, se indicó que tenía cinco días hábiles para presentar una apelación.

Con base en EFE