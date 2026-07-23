"Fue maravilloso": Juan Román Riquelme llenó de elogios a Edinson Cavani tras su paso por Boca Juniors y lamentó que no haya llegado más joven al club

El presidente de Boca Juniors , Juan Román Riquelme , habló sobre la salida del club del uruguayo Edinson Cavani , quien días atrás dejó a los xeneizes tras una serie de lesiones que no le permitían jugar de forma normal.

Cavani, de 39 años, oficializó su recisión de contrato con el equipo azul y oro el pasado 1° de julio.

Días después de su salida, Riquelme habló este miércoles del uruguayo y lo que significó su paso por el club.

"Una pena que por ahí no lo pudimos tener con unos años menos, o con menos molestias, con menos lesiones. Porque cuando comenzó, los primeros partidos en nuestro club y jugó como él sabe, todos estábamos de acuerdo con como rebota, como se tira atrás, con como hacía esto, lo otro...”, dijo el presidente de Boca a TyC Sports.

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Además, Riquelme tuvo elogios para el Matador. “Los partidos que él jugó para mí fue maravilloso, me ha dado mucho placer verlo jugar, lo hubiese querido tener mucho más. Esa es la realidad”.

“Pero bueno, el fútbol es eso. El tiempo a veces tiene esas cositas, que por ahí aparecen los dolores, las molestias y no se puede disfrutar”, agregó.

“Pero a mí nadie me quita que fue un orgullo tenerlo a Cavani acá", señaló Riquelme.

Edinson Cavani y su salida de Boca Juniors

El delantero uruguayo Edinson Cavani oficializó el pasado miércoles 2 de julio su salida de Boca Juniors con un video en sus redes sociales, un día después de que la prensa argentina diera por hecho que rescindiría su contrato con el Xeneize, al que había llegado con enormes expectativas y del que se marcha sin títulos.

"Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir en aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá", afirmó Cavani en un mensaje de Instagram grabado sobre el césped de La Bombonera, en el que confirmó el final de un ciclo de casi tres años.

El jugador rescindió su contrato con Boca y dejó de ser jugador del club al que había arribado en julio de 2023, después de que medios como ESPN y Olé anticiparan que su salida era inminente.

La desvinculación del artillero, dueño de una carrera singular con más de 500 goles, se produce tras conocerse que no iba a ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, el nuevo DT de Boca, mientras se recuperaba de una dolencia por la que apenas jugó unos pocos minutos en el primer semestre de este año.

En su despedida, Cavani recordó que al llegar al club sintió que esa forma de vida le daba "aún más motivos" para prepararse "y dar el 100% cada partido".

Sin embargo, reconoció que luego debió atravesar "momentos difíciles" que lo alejaron de poder "dejar una huella" en el club.

Cavani había llegado a Boca envuelto en un clima de euforia: su sola presencia bastó entonces para colmar el estadio La Bombonera el día de su presentación oficial.

Cavani vestido con el equipo de Boca en su presentación AFP

Sin embargo, su ciclo en el Xeneize estuvo marcado por las dilatadas ausencias, con 81 partidos en su balance, de los que sólo completó 27 en tres años, y apenas 28 goles anotados, además de haber sido protagonista de varios tantos desperdiciados, que influyeron en derrotas o eliminaciones en torneos importantes.

"Una de las tristezas más grandes"

El propio delantero admitió que la lesión lumbar que lo marginó durante los últimos meses fue un golpe inesperado.

"Hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue. Incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera", expresó.

Su último encuentro con la camiseta auriazul fue el 15 de febrero pasado, en un empate 0-0 frente a Racing, y desde entonces los problemas físicos le impidieron regresar a la actividad.

El delantero nacido en Salto, de 39 años, tenía contrato con Boca hasta fines de 2026, pero la dirigencia del Xeneize decidió adelantar los plazos, ante la falta de respuestas en el tratamiento de recuperación de una lesión en la zona lumbar y la certeza de que el nuevo entrenador preferirá otros nombres para el ataque.

Christian Gray de Auckland City ante Edinson Cavani de Boca Juniors en el Mundial de Clubes FOTO: AFP

El delantero había sido considerado por Juan Román Riquelme, presidente de Boca, como "el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol argentino", además de destacar que "es una estrella, está entre los diez goleadores históricos en actividad".

Pero poco y nada se vio en el equipo azul y oro del Cavani que rompió redes en el fútbol europeo, y que había llegado a Boca con el deseo de jugar en el club en el que actuó uno de sus ídolos, Sergio "Manteca" Martínez, muy recordado por la afición del porteño barrio de La Boca.

Cavani surgió en Danubio pero muy pronto sus goles lo llevaron a los italianos Palermo y Napoli, además de siete temporadas en el Paris Saint-Germain francés y otras dos en el Manchester United inglés, para cerrar una etapa de 17 años en Europa en Valencia.

Además de jugar más de 15 años para la selección mayor de Uruguay, con 58 goles en 136 partidos, el palmarés de Cavani también incluye una Copa Italia con Napoli, seis títulos de la Ligue 1, cinco copas de Francia, cuatro Supercopas de Francia y seis Copas de la Liga francesa, todos con PSG, y un campeonato uruguayo con Danubio.

Cavani cerró con gratitud. "Como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa. Y el camino fue hermoso".

"Le agradezco a todo el mundo Boca. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos de donde me toque, siempre", concluyó.

Con base en AFP