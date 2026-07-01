Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: "Jamás me voy a arrepentir de haber venido" y recordó una frase del Maestro Tabárez

Edinson Cavani anunció mediante un video en sus redes sociales que no continuará en Boca Juniors y se despidió del club, luego de haber acordado con la institución firmar la recisión de su contrato y quedar como jugador libre , y de esta manera le puso fin a su ciclo en el Xeneize.

El histórico atacante uruguayo, que supo vestir la camiseta de París Saint-Germain, Manchester United, Napoli y Valencia , entre otros, no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador Rodolfo Arruabarrena y rápidamente comenzó a negociar con la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme para interrumpir su vínculo, que finalizaba en diciembre de este año.

La lesión en la zona lumbar que lo tiene a maltraer desde hace bastante tiempo y su evolución no favorable alimentaron la decisión de ponerle punto final al paso de Cavani en Boca. Para tener dimensión, el último partido que jugó fue en febrero de este año, siendo uno de los dos que disputó en este 2026.

Días atrás, el Matador se sometió a otro bloqueo en la zona lumbar , para poner punto final a los dolores que le impidieron jugar en el presente año. Con un mes y medio de recuperación, su plan era regresar y volver a jugar para Boca, pero al no ser considerado por el Vasco, finalmente culminó su contrato con el club.

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Cavani había llegado a Boca como refuerzo estrella a mediados de 2023 y desde entonces, disputó 81 partidos, aunque solo 27 completos, marcó 28 goles y entregó tres asistencias.

El uruguayo formó parte del equipo que llegó a la final de la Libertadores 2023 pero se marcha del Xeneize sin haber conquistado ningún título.

Las palabras de Edinson Cavani en su despedida

"Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir en 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo de jugar acá. Empecé a conocer el mundo Boca y sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el 100% en cada partido. El camino comenzó de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos en los que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando. Después llegaron momentos difíciles que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club", empezó diciendo en el video.

"Me tocó enfrentar una situación que no pensaba que llegaría a ser tan difícil. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen durante este último tiempo", agregó Cavani.

"Quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos durante todo este tiempo. Como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino fue hermoso. No puedo dejar de agradecerles a todas las personas que hicieron posible que cumpliera ese deseo que tenía; a toda La 12 y a la gente que nos empujaba a dar más y a sentir lo que se siente dentro de esta cancha; y a todos los que formaban parte del día a día. Le agradezco a todo el mundo Boca y les mando un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y de acompañarlos", cerró.