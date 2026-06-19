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"Es una falta de respeto poner a Luis Suárez 5 minutos": Marcelo Saralegui pasó por Quedó Picando, analizó el Mundial 2026, el debate Viñas - Núñez, y el momento de Cavani

Marcelo Saralegui, campeón de la Copa América 1995 con Uruguay y actual entrenador, pasó por Quedó Picando; mirá los videos

19 de junio de 2026 10:45 hs

Marcelo Saralegui, exfutbolista con pasado en la selección uruguaya, campeón de la Copa América 1995, y actual entrenador, pasó por Quedó Picando, en el streaming de El Observador, y habló de varios temas, como el momento de la selección uruguaya en el Mundial 2026, la salida de Luis Suárez de la celeste y el presente de Edinson Cavani en Boca Juniors.

La salida de Luis Suárez de la selección uruguaya

El exvolante que jugó 33 partidos en la selección entre 1991 y 1997 se refirió a la salida de Luis Suárez de la selección uruguaya.

“No hubo un interlocutor que pudiera mediar”, señaló sobre el vínculo entre el delantero y Marcelo Bielsa.

Además, consideró que en el plano deportivo “es una falta de respeto que a Suárez lo pongan 5 minutos” a un delantero de su “categoría”. “Te pasa con jugadores que están para 30 minutos, pero te aportan vestuario, pelota parada, experiencia”, comentó.

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Uruguay en el Mundial y el debate Viñas - Darwin

“Quiero que pasemos está fase y que podamos llegar lo más alto posible”, dijo Saralegui sobre la celeste en el Mundial, de la que espera que llegue a estar entre los 16 mejores. “Ojalá que terminemos por ahí”.

Además, habló sobre el debate entre quién debe ser el 9 del equipo: Darwin Núñez o Federico Viñas.

“A Darwin hay que apoyarlo y darle confianza, es exuberante físicamente”, señaló sobre el atacante de Al Hilal, al que consideró que hay que arroparlo más y hacerle llegar la pelota en el área.

Además, consideró que Viñas debe seguir en el equipo. “Para mí, Viñas está”, dijo.

El presente de Edinson Cavani en Boca Juniors

Saralegui también fue consultado por el momento de Cavani, quien se irá de Boca Juniors tras padecer varias lesiones que le imposibilitaron jugar todo lo que quería.

Para el exjugador de Racing, Colón de Santa Fe e Independiente en Argentina, el atacante “cayó en un pozo y no pudo salir” en Boca Juniors, si bien en el club lo esperaron.

“Deportistas que tienen lesiones y que no las superan mentalmente, están siempre presionados”, comentó. “Creo que la gente de Boca esperaba mucho más de Cavani y eso no lo logró”.

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