Diego Godín con Quedó Picando desde Miami: las "sensaciones encontradas" de ver el Mundial 2026 desde afuera y el ganar "así sea medio a cero" a Cabo Verde

El excapitán de la selección uruguaya, Diego Godín , dijo que tuvo "sensaciones encontradas" al ver debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 desde afuera, luego de jugar los últimos cuatro torneos , en una entrevista en Miami con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

"Yo lo estoy disfrutando. En la previa estaba tranquilo, cuando llegué al estadio me puse ansioso, nervioso. Sensaciones encontradas, raras. Contento por el final del partido, como terminó jugando Uruguay y porque terminamos empatando", expresó Godín al hablar sobre cómo fue ver el partido contra Arabia Saudita en las tribunas del Hard Rock Stadium.

Consultado sobre cómo vio a los debutantes en los mundiales, entre los que estaba el autor del gol Maximiliano Araújo , expresó que los vio "muy bien", y aclaró que "no es fácil el debut en el Mundial en general ", tanto para "el debutante" como para "quien tiene cuatro mundiales".

"La tensión que hay, la ansiedad, el nerviosismo, te enfrentás a rivales que también están preparándose y mentalizándose para ese partido. Se hace más exigente físicamente, el clima juega un papel también , por todo eso no es fácil", marcó.

Hielo, toallas frías y rápida asistencia a los jugadores: la estrategia de la selección uruguaya en las cuestionadas pausas de hidratación en el calor de Miami

La selección uruguaya volvió a entrenar luego del empate ante Arabia Saudita en el Mundial 2026: el relax de los titulares y ejercicios para los suplentes

Diego Godín analizó el empate con Arabia Saudita y elogió a Fernando Muslera

Godín estuvo presente en el museo itinerante de la Conmebol en Miami, llamado "From Roots to Soul" (desde las raíces hasta el alma). Tras recorrer el museo, en el que se pueden ver los championes que Alcides Ghiggia usó en el Maracanzo y los botines del campeón de Uruguay 1930 José Leandro Andrade, el exzaguero tuvo varios minutos con prensa de distintas partes del mundo.

En los minutos que tuvo Referí, antes de la entrevista que salió en vivo en Quedó Picando, el excapitán celeste afirmó que vio "dos tiempos diferentes": "El primer tiempo nos costó muchísimo tener profundidad, transiciones rápidas, y en el segundo tiempo (tuvimos) un equipo mucho más intenso, llegando por afuera con centros, con remates afuera del área, que fue un poco lo que faltó en el primer tiempo".

En ese sentido, expresó que fue "una lástima" que la selección no ganara el partido "porque era importante", pero cree que "el equipo se fue con buenas sensaciones".

Tras ello, Godín también destacó a Fernando Muslera, que el lunes comenzó a jugar su cuarto Mundial. Aseguró que "siempre fue un gran arquero, de los mejores de la historia del Uruguay", y valoró que lo ve con "un nivel de confianza y madurez impresionante".

"Sigo también sus actuaciones en Estudiantes de La Plata. No me sorprende, creo que está en un nivel superior de su carrera. Físicamente está bien, con confianza porque está jugando en su club, y con una trayectoria que ninguno tiene", agregó.

También enfatizó que vio "muy bien" a los zagueros, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera. Al primero lo vio "en su nivel", que ya había demostrado en las Eliminatorias, y al segundo con un buen rendimiento "reconvertido en zaguero" como ya acostumbraba desde el camino hacia el Mundial.