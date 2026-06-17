Así quedó la tabla de posiciones del grupo J del Mundial 2026, luego de la goleada de la selección Argentina

La selección Argentina comenzó de manera soñada su camino en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y la defensa del título, con una goleada 3-0 sobre Argelia con tres goles de Lionel Messi, que alcanzó a Klose como el máximo goleador en la historia de la competencia, y quedó como único líder de momento.

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Con este categórico triunfo en Kansas, la selección dirigida por Lionel Scaloni se coloca como líder del grupo J con tres puntos, a la espera del resultado entre Austria y Jordania que se enfrentan en la madrugada del miércoles 17 de junio.

El próximo lunes 22 de junio, a las 14:00 horas, el equipo de Lionel Messi afrontará la segunda fecha del Mundial ante Austria en el AT&T Stadium ubicado en Dallas.

Lionel Messi Messi festejando su gol en el debut de Argentina en el Mundial 2026 EFE A las medianoche, a las 00:00 horas del martes 23 de junio, harán los propio por este grupo Jordania y Argelia.