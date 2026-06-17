La selección Argentina comenzó de manera soñada su camino en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y la defensa del título, con una goleada 3-0 sobre Argelia con tres goles de Lionel Messi, que alcanzó a Klose como el máximo goleador en la historia de la competencia, y quedó como único líder de momento.
Así quedó la tabla de posiciones del grupo J del Mundial 2026, luego de la goleada de la selección Argentina
Luego de la goleada de Argentina con tres goles de Messi en el debut del Mundial 2026, así quedó la tabla del grupo J