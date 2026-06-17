Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Así quedó la tabla de posiciones del grupo J del Mundial 2026, luego de la goleada de la selección Argentina

Luego de la goleada de Argentina con tres goles de Messi en el debut del Mundial 2026, así quedó la tabla del grupo J

17 de junio de 2026 2:25 hs
Lionel Messi
EFE

La selección Argentina comenzó de manera soñada su camino en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y la defensa del título, con una goleada 3-0 sobre Argelia con tres goles de Lionel Messi, que alcanzó a Klose como el máximo goleador en la historia de la competencia, y quedó como único líder de momento.

Con este categórico triunfo en Kansas, la selección dirigida por Lionel Scaloni se coloca como líder del grupo J con tres puntos, a la espera del resultado entre Austria y Jordania que se enfrentan en la madrugada del miércoles 17 de junio.

El próximo lunes 22 de junio, a las 14:00 horas, el equipo de Lionel Messi afrontará la segunda fecha del Mundial ante Austria en el AT&T Stadium ubicado en Dallas.

Lionel Messi
Messi festejando su gol en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Messi festejando su gol en el debut de Argentina en el Mundial 2026

A las medianoche, a las 00:00 horas del martes 23 de junio, harán los propio por este grupo Jordania y Argelia.

Noche memorable de Lionel Messi: récord histórico y la confesión de atravesar "días difíciles" en lo personal

Lionel Scaloni completamente rendido ante Messi: "Lo extrañaremos el día que no juegue más"

Por último, el sábado 27 de junio a las 23 horas se cerrará el grupo J con el duelo entre Argentina y Jordania, y al mismo tiempo Argelia-Austria.

Embed

Las más leídas

Peñarol confirma oficialmente este martes la compra de la ficha más importante y por más dinero desde la de Leonardo Fernández

Fuerte polémica reglamentaria: alerta por una posible infracción táctica de Arabia Saudita ante Uruguay en el empate por el Mundial 2026

Argentina 3-0 Argelia por el Mundial 2026: exhibición de Lionel Messi con un hat-trick en el debut

Irak 1-4 Noruega por el Mundial 2026: doblete de Erling Haaland y el equipo nórdico golea en el debut

Temas

Mundial 2026 Argentina Lionel Messi

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos