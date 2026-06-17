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Mundial 2026: la emoción de Lionel Scaloni al reemplazar a Messi y el tierno abrazo en el banco; mirá el video

Luego de convertir un hat-trick en el debut del Mundial 2026, Scaloni reemplazó a Messi que se fue ovacionado y no pudo contener la emoción

17 de junio de 2026 2:11 hs
Scaloni

La especial noche de Lionel Messi, que muy probablemente fue su primer último partido en una Copa del Mundo, hizo emocionar a todos los argentinos e incluso a Lionel Scaloni, que luego de que el capitán anote un hat-trick en el debut del Mundial 2026 y todo el estadio lo ovacione, no pudo contener las lágrimas.

Aunque no salió en la transmisión oficial, el entrenador de la selección Argentina fue captado por una cámara visiblemente conmovido en el momento en el que Messi dejó el campo de juego y en su lugar ingresó Nicolás Paz, a los 35 minutos del complemento, justo momentos después de haber anotado su tercer tanto.

La emoción de Lionel Scaloni y el sentido abrazo con Messi

Mientras escuchaba la lluvia de aplausos y la enorme ovación hacia Messi de todo el estadio en Kansas, Scaloni se quedó sentado en el banco de suplentes mirando un punto fijo en el piso y poco a poco las lágrimas comenzaron a invadir sus ojos.

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El sentido abrazo entre Scaloni y Messi

"No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante", destacó Scaloni en dialogo con la prensa luego del encuentro.

Incluso el propio Messi se emocionó en medio del encuentro, después de su primer tanto contra Argelia, y en la rueda de prensa posterior explicó su reacción: "Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días complicados, pero agradecido a toda la delegación y mis compañeros porque siempre están al lado mío dándome fuerzas".

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