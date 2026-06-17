Noche memorable de Lionel Messi: récord histórico y la confesión de atravesar "días difíciles" en lo personal

Lionel Messi comenzó de una manera soñada el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , marcando por primera vez tres goles en una Copa del Mundo en la goleada a Argelia y alcanzando el récord histórico de Miroslav Klose , y con la confesión post partido de haber atravesado "días difíciles totalmente ajeno a lo deportivo" .

El capitán argentino fue el líder absoluto de Argentina que comenzó la defensa del título mundial con una contundente goleada, siendo el autor de un hat-trick y de exhibirse en Kansas, pero preocupó a todos con sus declaraciones post partido: " La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien y nada más".

En otra línea y respecto al trámite del encuentro, analizó: " Sabíamos que iba a ser un partido complicado . Ellos tienen muy buenos jugadores, muy dinámicos, intensos. Si dejábamos la pelota nos podían generar pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota. Tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido, quizás no como lo hicimos siempre a través de la posesión ".

"Nos costó un poco el primer tiempo, el segundo cambió, es normal. Los primeros partidos de una competición oficial, más de un Mundial, son difíciles . Teníamos la experiencia del último, se está viendo en este Mundial que nadie regala nada, es un Mundial muy competitivo que todas las selecciones son fuertes, tienen su idea de trabajo, están bien trabajadas y todos los partidos van a ser muy igualados , muy intensos. Físicamente hay muchas selecciones fuertes y juegan bien, nos estudian. Es muy parejo todo ", explicó.

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El récord histórico que igualó Lionel Messi y la emoción en uno de los festejos

En el primer partido de la jornada del martes, Francia le ganó a Senegal y Kylian Mbappé fue el autor de dos goles, sumando 14 en su cuenta personal y quedando a dos del récord histórico de máximo goleador de los Mundiales que ostenta Miroslav Klose (16).

Lionel Messi, antes del duelo frente a Argelia, estaba por detrás de Mbappé con 13 goles en su cuenta personal, pero los tres goles convertidos hicieron que alcance la línea del goleador alemán y de esta manera el 10 argentino igualó a Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos convertidos.

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Con respecto a este hito, fiel a su humildad, Messi dijo que no le da importancia: "La verdad que no (sobre si le pone importancia al récord), es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé esta ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, ósea queda todo en una estadística".

Durante el festejo del primer tanto, las cámaras de la transmisión captaron al capitán argentino visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos en lo que, probablemente, será su último primer partido en un Mundial, y que justo coincidió con que fue su encuentro número 200 con la camiseta celeste y blanca.