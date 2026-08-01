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La alegría de los jugadores de Peñarol tras clasificar a la final del Torneo Intermedio: "Estar acá obliga a que cada trofeo que se juega hay que ganarlo", dijo Arezo

"Tenemos una final difícil pero estamos preparados para hacer un gran partido", afirmó tras el partido Abel Hernández, autor de dos de los goles de Peñarol

1 de agosto de 2026 21:49 hs
Leonel Jaime y Abel Hernández celebran el 2-0 de Peñarol

Leonel Jaime y Abel Hernández celebran el 2-0 de Peñarol

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Los jugadores de Peñarol celebraron la victoria 3-0 ante Cerro Largo de este sábado, que le dio el pase al carbonero a la final del Torneo Intermedio ante Wanderers, y que además dejó al club como puntero solitario de la Tabla Anual.

El primero en hablar tras el partido con la transmisión oficial fue Abel Hernández, que dijo estar "contento" por la victoria del equipo más que por su rendimiento individual, con dos goles en su haber.

"Era algo que nos merecíamos, hicimos un buen partido y somos merecidos finalistas. Lo importante era la victoria para seguir primeros en la Anual", destacó la "Joya", que indicó que estar en Peñarol los "obliga" a ir a por cada torneo. "Tenemos una final difícil pero estamos preparados para hacer un gran partido", agregó.

Abel Hernández festeja su gol ante Cerro Largo

Abel Hernández festeja su gol ante Cerro Largo

Mismas sensaciones mostró Matías Arezo, autor del tercer gol mirasol, que destacó que por fuera de lo personal el equipo sigue "sumando en lo colectivo", y remarcó que es "muy importante" llegar a una nueva final. "Al final estar acá es eso, obliga a que cada trofeo que se juega hay que ganarlo", agregó el delantero.

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Arezo también destacó que todas las altas que llegaron al club en este período de pases le han caído "de maravilla" al equipo, y valoró a Jonathan Rodríguez, que debutó este sábado: "Nos aporta muchísimo, un jugador de jerarquía y calidad que cada vez va a ir mejor".

Matías Arezo celebra el tercer gol de Peñarol ante Cerro Largo

Matías Arezo celebra el tercer gol de Peñarol ante Cerro Largo

El tercero en hablar fue Nahuel Herrera, que enfatizó que este fue un partido "muy esperado" para él ya que representó su vuelta a las canchas luego de más de cuatro meses, después de su lesión en el hombro. "Por suerte pudimos sacarlo adelante, un resultado bueno y un partido decisivo para nosotros", añadió.

Herrera descartó que fuera sustituido por un problema físico, sino que fue una "decisión" de Diego Aguirre. "Estaba muy bien, me sentía muy bien. Me sentí seguro, hace tiempo vengo trabajando, es importante a la hora de lo físico y de entenderme con mis compañeros", puntualizó el zaguero.

Varios minutos después del encuentro, Leonel Jaime valoró en una rueda de prensa que en el primer tiempo "estaba un poco encerrado, muy solo en la parte izquierda", pero sabía que se iba a "abrir el espacio ahí adentro", algo que ocurrió en una segunda mitad en la que aportó dos asistencias.

"Contento por ayudar a mis compañeros a marcar, y contento por el equipo y el hincha, que esté feliz e identificado con nosotros", valoró Jaime, que le pidió disculpas en la cancha y en el vestuario a Jonathan Rodríguez por no pasarle la pelota en el área y patear en una ocasión antes de su salida, y que aseguró que el equipo va a "tratar de dar lo mejor" en la final para "salir campeones".

Leonel Jaime en el partido entre Peñarol y Cerro Largo

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