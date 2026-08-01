Jonathan Rodríguez volvió a jugar en Peñarol después de casi 12 años, y un año después de su último encuentro: así fue su partido ante Cerro Largo

El delantero Jonathan Rodríguez volvió a jugar en Peñarol casi 12 años después de su último partido con el carbonero , en la victoria 3-0 de su equipo ante Cerro Largo de este sábado por la noche en el Campeón del Siglo , que representó la clasificación del manya a la final del Torneo Intermedio .

La novela de la llegada de Rodríguez tardó meses , y no le faltó polémica en el medio por los términos de su contrato. Finalmente el delantero llegó a mediados de julio, y comenzó a entrenar con el objetivo de volver a vestir la camiseta carbonera, pero también para volver a jugar tras más de un año fuera de las canchas.

El delantero de 33 años no jugaba un partido desde el 17 de mayo, cuando disputó 23 minutos en el encuentro entre los Portland Timbers y los Seattle Sounders por la MLS de Estados Unidos. Tras ello sufrió una dura lesión de rodilla que lo tuvo fuera de las canchas.

En la semana se confirmó que Rodríguez iba a integrar el banco de suplentes del partido ante Cerro Largo , una sorpresa considerando que el atacante había llegado hacia pocas semanas al club.

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Después de que Matías Arezo convirtiera el 3-0 este sábado, a los 61 minutos el entrenador Diego Aguirre metió a Rodríguez a la cancha para reemplazar a Abel Hernández, en una variante que tuvo aplausos de pie en el Campeón del Siglo.

Rodríguez no vestía la camiseta de Peñarol hace 12 años. Su último encuentro con la camiseta carbonera había sido el 7 de diciembre de 2014 por la fecha 15 del Apertura del Campeonato Uruguayo 2014/2015, en la derrota 3-2 ante Racing. El "Cabecita" anotó uno de los dos goles.

Entró para acompañar en el ataque a Matías Arezo, con quien tuvo varias conexiones interesantes en zona ofensiva. Su compañero también intentó en varias oportunidades dejarle el balón para que buscara su gol.

No le faltaron chances, pero sí le faltó físico. Cerca de los 75 el delantero le ganó un duelo a Alexis Piegas a unos 30 metros del arco y quedó con la cancha libre para acercarse al área, pero no tuvo la velocidad necesaria para despegarse de su marca y terminó intentando un pase atrás que no llegó a destino. Luego tuvo un disparo en la medialuna a los 85 que terminó pegando en Lucas Correa.

Su ingreso es una gran noticia para las filas carboneras, que en principio esperaban que el Cabecita tardara más tiempo en volver a los campos de juego.