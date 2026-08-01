Diego Aguirre tras la goleada de Peñarol ante Cerro Largo: la punta de la Tabla Anual, el nuevo plantel con los recuperados y la ilusión por Nicolás de la Cruz

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, valoró la goleada de su equipo por 3-0 ante Cerro Largo , que le permite al carbonero jugar una nueva final del Torneo Intermedio ante Wanderers y llegar al Torneo Clausura como puntero solitario de la Tabla Anual .

"Contento porque había que ganar para jugar la final del Intermedio y quedar primeros en la Anual. Había muchas cosas importantes y lo pudimos hacer", expresó en primer lugar Aguirre, que valoró la cantidad de jugadores que recuperó durante el Intermedio y en este partido en concreto.

"Vamos recuperando los jugadores, no hay que mirar para atrás pero el rendimiento va directamente relacionado a la calidad de jugadores que tenés . Hoy pudo volver Nahuel (Herrera) después de mucho tiempo, jugar (Eduardo) Darias en su nivel más cercano a lo que puede dar, Javier Cabrera lo mismo. Pudo jugar Lucas Hernández que estuvo mucho tiempo afuera", expresó el DT.

También valoró el debut de Jonathan Rodríguez , un jugador "de mucha jerarquía y que va a sumar mucho", y los dos goles de Abel Hernández , otro jugador que estuvo varios meses afuera. "Es otro equipo, con los mismos" , expresó.

Peñarol 3-0 Cerro Largo: el carbonero se floreó en el Campeón del Siglo, definirá el Torneo Intermedio con Wanderers y es puntero de la Tabla Anual

"Empezamos a tener un plantel más competitivo, con buenas variantes. La fecha que viene vuelve Eric Remedi de la suspensión, Espinosa queda habilitado. Vamos a tener un plantel, competitivo y con opciones", agregó el entrenador.

Aguirre espera un "duelo muy lindo" ante Wanderers, un equipo que valoró "está muy bien" y que "fue la sorpresa" del torneo, ya que "todos los daban como descendido y está siendo protagonista".

Por otra parte, criticó que "estaría mejor si la final valiera puntos", pero remarcó que van a "salir a ganarla". "Yo creo que hoy el mérito más grande que jugar una final es estar primeros en la Anual de forma solitaria. A pesar de las dificultades algunas cosas bien hicimos. Ahora que tenemos una final tenemos que intentar ganarla", detalló luego.

El técnico carbonero reconoció que es "complicado" manejar un plantel con tantas figuras, y que le gustaría darle más minutos a "muchos jugadores", pero destacó que todos los futbolistas "están trabajando muy bien, aceptando lo que planteamos, quien juega y quien no, y la convivencia está siendo muy buena". "Prefiero tener opciones de más que de menos. Contento porque tenemos un plantel muy competitivo, y hay que encarar la segunda parte del año para conseguir los objetivos", sentenció.

Por último, Aguirre fue consultado sobre la posible llegada de Nicolás de la Cruz, y aseguró que lo tiene "sin palabras": "Es un jugador de tremenda calidad, excelente, no quiero hablar mucho porque no es una cosa hecha, pero si eso pasa es buenísimo".

Los elogios a Eduardo Darias y Leonel Jaime

Aguirre también habló de Eduardo Darias, un jugador "muy querido" y que "se ganó a la gente en estos tres años". "Yo estuve bastante cercano a él cuando tuvo la operación de ligamentos cruzados, trabajó mucho para volver a esto", recordó el DT, que cuando sacó al centrocampista en el segundo tiempo le pidió que mirara como la gente lo aplaudía de pie.

"Ese aplauso con la gente de pie, le dije que lo mirara y lo disfrutara porque él hizo mucho para que volviera a pasar", explicó Aguirre, que cree que Darias "te rinde en todos lados, porque tiene mucho despliegue físico", y "es un jugador perfecto para Peñarol".

Por otra parte, el técnico también elogió la actuación de Leonel Jaime, que este sábado se despachó con dos asistencias. "Confirma que tiene mucha calidad y puede jugar en cualquier lado, y que es distinto. Ve cosas de mucha calidad, hace asistencias como la del segundo gol, que fue notable. Muy contento con él, que se está adaptando, tiene mucho para mejorar", declaró.