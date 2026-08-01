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Así quedaron las posiciones tras la victoria de Peñarol ante Cerro Largo: el carbonero se metió en la final del Torneo Intermedio y está primero en la Anual

Nacional se enfrentará a Progreso este domingo por la tarde, en un partido en el que buscará mantenerse a ocho puntos de Peñarol en la Tabla Anual

1 de agosto de 2026 20:23 hs
Matías Arezo celebra el tercer gol de Peñarol ante Cerro Largo

Matías Arezo celebra el tercer gol de Peñarol ante Cerro Largo

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol venció 3-0 a Cerro Largo este sábado por la noche en el Campeón del Siglo y se metió en la final del Torneo Intermedio, que definirá ante Wanderers.

Además de alcanzar una nueva final, con esta victoria el carbonero también quedó como único puntero de la Tabla Anual, superando por dos unidades a Deportivo Maldonado.

Este domingo Racing tendrá la posibilidad de igualar a Deportivo Maldonado en el segundo lugar de la acumulada, cuando se enfrente a Cerro desde las 12:00 en el Parque Roberto.

Ese partido también influirá en la tabla del Descenso, en la que Wanderers ya obtuvo tres puntos claves al vencer a Montevideo City Torque para también meterse a la final del Intermedio, y en la que Danubio dejó escapar dos unidades este sábado tras comenzar venciendo 2-0 a Albion y perder esa ventaja para terminar 2-2.

Peñarol 3-0 Cerro Largo: el carbonero se floreó en el Campeón del Siglo, definirá el Torneo Intermedio con Wanderers y es puntero de la Tabla Anual

Así se juega la séptima fecha del Torneo Intermedio, en la que Peñarol define su serie ante Cerro Largo y Nacional espera un milagro: canchas, horarios y jueces

El otro partido que repercute en esa tabla será el de Nacional y Progreso. El bolso buscará mantenerse a ocho puntos de Peñarol en la Anual, mientras que Progreso intentará que los otros tres contendientes del descenso no se le escapen.

Así están las tablas de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual:

Por otra parte, así está la tabla del Descenso:

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