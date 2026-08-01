Mujer de 66 años mató a puñaladas a su hermana de 56 y luego se suicidó tomando medicamentos en el Chuy

Este sábado la zona céntrica del Chuy, una mujer de 66 años mató a puñaladas a su hermana de 56 y luego se suicidó tomando pastillas , confirmaron desde la Jefatura de Policía de Rocha a El Observador.

El hijo de la asesinada fue hasta la casa de su madre y encontró el cuerpo tendido sobre la cama . La víctima tenía lesiones en la espalda .

En la cocina se encontró con el cuerpo de la hermana mayor , estaba rodeada de medicamentos y con un cuchillo cercano a ella. Esta mujer, quien tenía trastornos psicológicos , también fue encontrada junto a una carta .

Una mujer apareció muerta sobre la Ruta 16: un vehículo volvió a atropellar el cuerpo y escapó

Policía identificó a la mujer que murió en una ruta cercana a Aguas Dulces y localizó a ocupantes de un auto que pasó por la zona

El joven reportó el incidente a las autoridades policiales. Luego, la Policía Científica y representantes de la Fiscalía fueron hasta el lugar de los hechos , informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

Otro incidente en Rocha

Entre otros casos en este departamento, el jueves fue detenida una joven de 21 años que había atacado a una anciana en el balneario La Coronilla y luego había prendido fuego su casa.

La víctima es la abuela de quien al momento del ataque, hace dos meses, era el novio de la agresora. Este viernes, la joven fue llevada al Instituto Técnico Forense de Montevideo, donde se le hizo una pericia psiquiátrica.

La mujer mayor contó que fue agredida por la joven en cuestión, quien ya se encuentra detenida. La anciana hoy está fuera de peligro, pero en su momento debió ser atendida por médicos.