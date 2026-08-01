Conexión Ganadera: declaró Daniela Cabral y dijo que ganado que reclama el BROU lo vendió un socio de Basso sin decirles

En una audiencia accidentada, que se extendió por unas cinco horas, debido a una falla en el audio que obligó a grabar nuevamente una hora de interrogatorio, la exsocia de Conexión Ganadera Daniela Cabral, hizo afirmaciones que obligarán al fiscal de Lavado Enrique Rodríguez a realizar nuevas citaciones a otros implicados en la causa.

Según supo El Observador, al ser consultada sobre la denuncia del Banco República (BROU) que le reclama más de US$ 1 millón de un préstamo que le otorgó y por el que había prendado 1.300 cabezas de ganado, afirmó que el ganado estaba en poder de Jorge Cunietti y que él lo vendió sin decirles nada.

Cunietti, dueño de la feria ganadera Cuchilla de Silvera y de un feedlot de Canelones, había declarado en febrero que su vínculo con Basso era estrictamente comercial y ajeno totalmente a Conexión Ganadera.

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Se mencionó durante la audiencia que existe manera de probar la trazabilidad de ese ganado porque a Basso se le habían perdido unas guías y luego descubrieron que las tenía Cunietti. Luego puso el ganado a su nombre, según afirmó Cabral.

Los abogados de Cabral, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, quedaron en presentar esas guías que muestran la trazabilidad.

En la audiencia estaba presente el penalista Juan Fagúndez, defensor de Cunietti y también representante de un particular que denunció a Cabral por haberle librado un cheque que no pudo cobrar.

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El otro punto sobre el que declaró Cabral fue esa denuncia de un particular que recibió un cheque firmado por ella, del banco HSBC, luego de la muerte de Basso, y que no lo pudo cobrar.



Cabral, que concurrió a declarar vestida de pantalón y campera de cuero, afirmó que cuando emitió el cheque no había sido notificada de que la cuenta estaba suspendida. Sus defensores explicaron que no hay delito porque los fondos estaban en el banco, sólo que el banco había inmovilizado la cuena por los hechos de público conocimiento sin notificarle a ella.

Foto: Inés Guimaraens

Según dijeron fuentes del caso, Fagúndez planteó que se debería citar a los responsables del HSBC para corroborar esas afirmaciones.

También en este punto los abogados Donnangelo y Sasson quedaron en entregar documentación para verificar lo que afirmaron.

Don Coraje y el ganado que no aparece

El tercer tema por el que la fiscalía interrogó a Cabral fue la denuncia que pedía se la indagara por un presunto delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia por haber recibido US$ 6,7 millones por 127 contratos en los que figuraba como tomadora de ganado a través del establecimiento Don Coraje, ubicado en paraje Goñi, en Florida.

En ese caso, la fiscalía la interrogó por el faltante de más de 10.000 animales que por esos contratos deberían haber estado en ese establecimiento, pero no ha aparecdio ni el ganado ni la plata aportada por los clientes.

Sobre el punto Cabral respondió que ella no tenía detalles porque había sido decisión de su marido que era quien manejaba la empresa y las finanzas. Sus defensores anunciaron al fiscal que cuentan con un estudio elaborado por un contador que realizó un relevamiento de las cuentas bancarias y van a poder acreditar que existió una transferencia de dinero en dólares millonaria que fue realizado desde el escritorio Basso a Conexión Ganadera y corresponde a la venta de los animales de Don Coraje.

Esa documentación también será presentada durante la próxima semana en fiscalía y es lo que llevó al fiscal, como ya informó El Observador, a anunciarle a algunas de las defensas de los damnificados que en la audiencia que se realizará el miércoles 5 no pedirá un modificación de la medida preventiva de Cabral, para tomarse el tiempo de estudiar toda la documentación del caso que le entregarán.

Tanto para Cabral como para Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow pedirá que se prorroguen por seis meses más, las medidas que mantienen actualmente de cárcel para los dos primeros y de prisión preventiva para la esposa de Basso.

Cabral continúa cumpliendo la prisión domiciliaria en la Torre Imperiale de Punta del Este. Si bien la venta de ese apartamento, valuado en US$ 915.000 , fue ordenada por el juez concursal Leonardo Méndez en noviembre de 2025, aún no ha sido rematado.

El juez dispuso que "siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase su venta en subasta privada". El bien adquirido por la familia Basso Cabral años atrás, tiene gastos comunes de $80.000 mensuales en temporada baja, más gastos de contribución altísimos a los que el concurso debía hacer frente. El síndico espera ahora que más próximo a la temporada estival pueda sacarle un mejor precio.

Aclaración: la nota fue modificada para enmendar un error ya que decía que las cabezas de ganado que Basso y Cabral habían puesto en el banco en garantía eran 2.500 cuando son 1.300. A los lectores, las disculpas del caso.