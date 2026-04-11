Socio de Basso y de su hija explicó en Fiscalía el trasiego de transferencias con el dueño de Conexión Ganadera: "Era el gurú de la ganadería, el Uruguay entero confiaba"

El productor rural Jorge Cunietti, dueño de Cuchilla de Silvera y de un feedlot de Canelones, fue citado por la fiscalía de Lavado que investiga el caso Conexión Ganadera a raíz del informe elaborado por la Secretaría Antilavado que reportó que compró propiedades entre 2017 y 2024, en siete años, por US$ 1,6 millones y que previo a adquirir esos bienes recibió transferencias de cuentas de Gustavo Basso e incluso desde la cuenta del BROU de Conexión Ganadera.

Según surge de la grabación a la que accedió El Observador de la audiencia realizada a fines de febrero, Cunietti dio las explicaciones sobre esas transferencias, se explayó sobre su vínculo con Basso que calificó como "comercial", se declaró totalmente ajeno a Conexión Ganadera.

Cunietti afirmó que le causó "mucha sorpresa" la muerte de Basso, a quien definió como "el guru de la ganadería", aseguró que a él nunca le prestó plata y que lo único que él le pedía era que "se le llenara el corral".

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"Yo sólo firmaba y no preguntaba", dijo la hija de Gustavo Basso sobre las sociedades que tenía con el cura colombiano y otro socio de su padre

"Yo lo que sé es que era un hombre que el Uruguay ganadero recurría a él para trabajar por los volúmenes que movía de ganado... e l Uruguay entero confiaba", dijo.

Su defensor Juan Fagúndez se comprometió a aportar a la fiscalía los estados de cuenta y las facturas que acrediten sus explicaciones.

El negocio que Cunietti le ofreció a Gustavo Basso y terminó de socio de Candelaria Basso

Cunietti, que es técnico agropecuario, relató que desde 2016 o 2017 instaló el feedlot El Prestigio en un campo en Sauce, Canelones, donde en 45 hectáreas tenía 4.000 animales. El feedlot es un sistema intensivo de producción ganadera donde los animales se mantienen confinados en corrales y reciben una dieta de alta energía para maximizar su engorde y crecimiento en poco tiempo.

Agregó que a fines de 2018 surgió "un negocio de una exportación de ganado en pie" y desde ese momento le empezó a entrar ganado que era de Gustavo Basso Negocios Rurales. Luego de que ese negocio salió bien, "viendo cómo trabajé y lo que hice, Basso me dice que él quiere ser el proveedor para más negocios a futuro de mi corral".

Así se inició el vínculo. Basso compraba ganado a su nombre y de Daniela Cabral, su esposa y lo ingresaba al feedlot de Cunietti. "Yo les daba de comer, llegado fin de mes facturaba el servicio de la comida, generalmente 70, 80 días era lo que lo teníamos adentro, y después él hacía el negocio de venta final, o se vendían 3.000 o se vendían 2.500, y se cargaba ese ganado al puerto". Cunietti dijo que cobraba por el servicio de alimentación a los animales US$ 0.45 o US$ 0.50 por animal y por día.

Más hacia el final de la declaración dijo que le facturó en cinco años más de US$ 16 millones "en servicio" que abarca la alimentación y cuidados.

El siguiente negocio que le propuso a Basso fue adquirir Cuchilla de Silvera, una feria ganadera muy prestigiosa en Treinta y Tres (ruta 8 kilometro 99) que había sido del productor Juan Carlos Martínez. "Viendo ese negocio, que en mi visión de futuro era poder llegar a una pantalla integrante de Lote21, cuando me entero que se pone a la venta, invito a Gustavo a comprarla".

Cunietti contó al fiscal Enrique Rodríguez que habló con Basso en julio de 2023 y fijaron el precio en US$ 750 mil por la llave del negocio pero que a la hora de firmar el boleto de reserva "Gustavo decide ponerlo a nombre de Canedelaria Basso".

- ¿Cuándo se enteró usted?

- En el momento de la promesa de la compra-venta.

- ¿Y ahí se enteró usted que era Candelaria? ¿Usted la conocía, la hija?

- Yo a Candelaria la verdad que la vi antes de eso, la habré visto una vez o dos, no tenía ni siquiera trato.

- ¿Y la vio ahí, en la firma de la promesa?

- Sí, sí, obvio, ella fue.

- ¿Y ahíqué hizo? Porque usted había hablado con él para ser socio en eso, ¿no? Y cuando ve que ahí está la hija, a la que usted prácticamente no conocía, le preguntas algo más, le dices, bueno, cómo es esto, qué vas a hacer vos, en qué posición quedas tú, el socio mío eras tú.

- No, claro, a ver, yo le pregunto cómo va a funcionar esto y él me dijo lo va a funcionar vos y yo, bueno, ahí, en el sentido de la negociación... Después yo con la hija no tuve más trato

- ¿Le explicó por qué decidió ahí ponerlo a nombre de la hija?

- No, a mí no me explicó.

- Y cuando estaba la hija ahí adelante para firmar, ella comentó algo, habló, ahí que estaba usted adelante.

- No, ella nunca dijo nada.

Cunietti afirmó que lo compra se hizo a medias y que él tuvo que vender un camión para terminar de pagar. Dijo que empezaron a funcionar y manejaban la venta de unos 350 o 400 vacunos quincenales que eran de distintos proveedores y se facturaba una comisión de un 4,5 o 5%. Sin embargo, el negocio no fue tan bien luego de que otra firma les empezó a competir en Lavalleja.

La escritura de la compraventa se firmó, como también declaró la hija de Basso, el 21 de diciembre de 2024, luego de la muerte de Basso ante lo cual el fiscal le preguntó a Cunietti sobre el por qué de esa decisión. "Los que lo promovieron fueron los escribanos del vendedor, la única preocupación sería, no sé, yo estaba a la orden", dijo.

Agregó que en ese momento le dijo a la hija y la esposa de Basso que "era inviable seguir por los motivos de público conocimiento". "Les dije que me quería realmente desvincular para poder seguir y que iba a agarrar una empresa mía y que iba a trabajar con mi empresa y eso fue lo que hice".

Los bienes que adquirió Cunietti

Gran parte del testimonio de Cunietti giró en torno a los bienes que adquirió desde que se asoció con Basso y a las transferencias que Basso le había realizado días previos a algunas de esas compras.

El fiscal le reseñó que del informe de la Secretaría Antilavado surge que compró el 15 de setiembre de 2023 un padrón en Maldonado por US$ 565.000. Rodríguez le dijo que el día antes recibió desde la cuenta de Gustavo Basso la suma de US$ 120.000. Y el mismo día le giró US$ 50.000 más.

Además, ese mismo día recibió otra transferencia de Basso de US$ 200.000 de la cuenta BROU de Conexión Ganadera.

Cunietti afirmó al respecto: "Yo me entero cuando el Banco Repúblico me manda esto. El Banco de la República me pide el 23 de octubre un justificativo de por qué a mí me entra esa plata. Yo emito y muestro las facturas... Ob viamente que yo no sé de dónde viene la plata, cuando a mí el banco me pide el justificativo y me doy enterado que me gira US$ 200.000 de Conexión Ganadera, a la cual yo jamás tuve ningún vínculo, le pregunto y me dice que ese tema lo iba a arreglar en el día, que era un tema interno".

Luego el abogado Eduardo Sasson, codefensor de la familia Basso junto a Pablo Donnangelo, señaló que el mismo 15 de setiembre, se reintegró el monto de US$ 200.000 de la cuenta de Basso a la de Conexion Ganadera.

Cunietti explicó que las deudas que Basso tenía con su empresa era por facturas a cobrar del feedlot y que desde que había firmado el boleto de reserva le venía reclamando el pago de facturas que le debía.

Ante la consulta del fiscal sobre cuánto dinero le debía Basso en ese momento, Cunietti dijo que eran alrededor de US$ 680.000 de deudas que "venían de mucho tiempo atrás" aunque después dijo que eran de uno o dos meses y que "provenía de la facturación bruta". Dijo que también tenía ganado pendientes de cobro, de ventas de Jorge Cunietti hechas por el escritorio Gustavo Basso.

Luego precisó que al morir Basso, la deuda ascendía a más de US$ 900 mil por lo que se presentó en el concurso de la herencia de Basso para reclamar el cobro, donde también reclamó U S$ 350.000 por dos cheques imapagos

Cunietti dijo que luego de la muerte de Basso se reunió con la familia, el yerno Alfredo Rava, Cabral y y Agustina Basso y les pidió que le "dieran una mano", que no lo "dejaran tirado" y le pagaran las deudas. Ellos respondieron que "no había plata".

Contó que tenía cinco cheques a cobrar que le había dado Basso que totalizaban US$ 800.000. "Da niela me pide que no cobre los cheques, que ella me los va a ir pagando". Luego le transfirió de la cuenta del HSBC US$ 300.000 y US$ 80.000 de parte de la cuenta de Scotiabank con fecha 27 de enero de 2025.

Volviendo a los otros bienes que compró el fiscal le enumeró el 19 de julio de 2022 un padrón en Durazno por US$ 442.874. también en ese momento, Basso le transfirió unos días antes US$196.000 y cuatro días antes de la compra otros US$ 250.000.

Cunietti afirmó: "Yo hacía los negocios a mi criterio, yo veía que algo era barato y lo compraba, automáticamente, bueno pero si yo sé que me deben, yo voy y compro y después exijo que me paguen (las deudas)".

El fiscal insistió: "¿Compra antes de que le paguen?", a lo que Cunietti dijo que había querido decir que hacía el boleto de reserva y luego trataba de "apurar el deudor".

En la lista de bienes, el fiscal le mencionó un contrato de arrendamiento del 15 de junio de 2018 de un campo en Florida, una compra-venta de setiembre de 2023 en Canelones por US$ 122.500, otro en Florida adquirido en por el que pago US$ 787.000 e medias con otra persona mediante préstamos del BROU.