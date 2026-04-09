Conexión Ganadera: propuesta de acuerdo a inversores ofrece distribuir US$ 35 millones entre damnificados en 60 días

Mientras el juez del concurso de Conexión Ganadera Leonardo Méndez le dio al síndico una prórroga de 45 días para entregar la verificación de los créditos, está corriendo el plazo de un acuerdo para que los damnificados puedan negociar con una distribución anticipada del dinero proveniente de la venta del ganado.

El acuerdo implica que se debe llegar a mayorías del 85% de los créditos del concurso y establece que se repartirán US$ 35 millones en 60 días en forma anticipada, que es el dinero proveniente de la venta de ganado obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone con el objetivo de que los damnificados puedan recuperar algo de lo invertido ahora y no deban esperar a que finalice el proceso.

Con el acuerdo también se evita que los créditos sean impugnados, lo que llevará a demoras mientras el juez resuelve esos cuestionamientos a los créditos fijados en el concurso.

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El texto del acuerdo al que accedió El Observador y del que informó Eduardo Preve en X, ofrece recuperar algo de lo invertido tanto a quiene tenían acuerdos firmados con ganado a su nombre como a quiene no lo tenían.

En la primera categoría entran bonistas, poolistas y engordistas con ganado, a quiénes se les imputará a su crédito quirografario del precio total de la venta "se resta el 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les imputa el 100% del valor del mismo a sus créditos quirografarios", dice el acuerdo.

En tanto, quienes están en la categoría de terneristas y no tenían ganado, cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre el total de su crédito quirografario.

El acuerdo establece que si se supera el 85% de las firmas, "el porcentaje de recupero se incrementaría proporcionalmente a cada categoría, manteniendo relación entre coeficientes".

En el caso de los bonistas, poolistas y engordistas recuperarán el 50% del valor de venta del animal, menos sus costos de mantenimiento mientras que los terneristas "a pesar de que carecen de animales bajo su titularidad registral obtienen un resarcimiento económico, cuyo porcentaje supera el 50% de lo que podrían recuperar si un tribunal definiera que todos los animales pertenecen a todos los clientes con prescindencia del Contrato que firmaron”, dice el texto que les fue entregado a los inversores.

En cambio, si no se llega a las adhesiones que requiere el acuerdo tendrán que ir a juicio y ahí podrán saber qué dinero recuperarán.