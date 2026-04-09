Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Viernes:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / CONCURSO DE ACREEDORES

Conexión Ganadera: propuesta de acuerdo a inversores ofrece distribuir US$ 35 millones entre damnificados en 60 días

El texto del acuerdo establece que para que se concrete se debe llegar a una mayoría del 85% de los créditos del concurso

9 de abril de 2026 17:15 hs
El Observador | Natalia Roba

Por  Natalia Roba

20250403 Manifestantes contra Conexión Ganadera. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso.
Foto: Inés Guimaraens

Mientras el juez del concurso de Conexión Ganadera Leonardo Méndez le dio al síndico una prórroga de 45 días para entregar la verificación de los créditos, está corriendo el plazo de un acuerdo para que los damnificados puedan negociar con una distribución anticipada del dinero proveniente de la venta del ganado.

El acuerdo implica que se debe llegar a mayorías del 85% de los créditos del concurso y establece que se repartirán US$ 35 millones en 60 días en forma anticipada, que es el dinero proveniente de la venta de ganado obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone con el objetivo de que los damnificados puedan recuperar algo de lo invertido ahora y no deban esperar a que finalice el proceso.

Con el acuerdo también se evita que los créditos sean impugnados, lo que llevará a demoras mientras el juez resuelve esos cuestionamientos a los créditos fijados en el concurso.

Más noticias

Conexión Ganadera: fiscal aguarda informe del Ministerio de Ganadería para citar a cinco tomadores que serán los próximos indagados

Unasev propuso al Parlamento que parte de la recaudación de multas de tránsito se destine a seguridad vial: ¿a dónde va hoy?

El texto del acuerdo al que accedió El Observador y del que informó Eduardo Preve en X, ofrece recuperar algo de lo invertido tanto a quiene tenían acuerdos firmados con ganado a su nombre como a quiene no lo tenían.

En la primera categoría entran bonistas, poolistas y engordistas con ganado, a quiénes se les imputará a su crédito quirografario del precio total de la venta "se resta el 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les imputa el 100% del valor del mismo a sus créditos quirografarios", dice el acuerdo.

En tanto, quienes están en la categoría de terneristas y no tenían ganado, cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre el total de su crédito quirografario.

El acuerdo establece que si se supera el 85% de las firmas, "el porcentaje de recupero se incrementaría proporcionalmente a cada categoría, manteniendo relación entre coeficientes".

En el caso de los bonistas, poolistas y engordistas recuperarán el 50% del valor de venta del animal, menos sus costos de mantenimiento mientras que los terneristas "a pesar de que carecen de animales bajo su titularidad registral obtienen un resarcimiento económico, cuyo porcentaje supera el 50% de lo que podrían recuperar si un tribunal definiera que todos los animales pertenecen a todos los clientes con prescindencia del Contrato que firmaron”, dice el texto que les fue entregado a los inversores.

En cambio, si no se llega a las adhesiones que requiere el acuerdo tendrán que ir a juicio y ahí podrán saber qué dinero recuperarán.

Las más leídas

ESPN tiene nuevo comentarista uruguayo para la Copa Libertadores en lugar de Diego Muñoz, que hizo su descargo en redes

Uruguay: la superestrella que dejó de serlo, según la mirada del Banco Mundial

Los argumentos de la Justicia para condenar a Moisés: fue a lo de su padre "con la intención de darle muerte"

Limpiaparabrisas roto, llevar animales sueltos o circular sin casco en bicicleta: las multas más curiosas (y cuánto cuestan) en Uruguay

Temas

Conexión Ganadera Concurso de acreedores acuerdo

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos