La estrategia de Buenos Aires para captar turistas uruguayos más allá de la brecha de precios: nuevos barrios en tendencia, un mirador en las alturas y el auge de los neobodegones

Aunque hoy la relación de precios entre Uruguay y Argentina ya no es favorable para los uruguayos como lo fue durante el boom turístico de 2022 y 2023, cuando miles cruzaron el Río de la Plata atraídos por una Buenos Aires sensiblemente más barata, el interés por la capital argentina mantiene un buen dinamismo . Según aseguraron desde Visit Buenos Aires, ente público no estatal encargado de la promoción turística internacional de esta ciudad, Uruguay sigue siendo uno de los mercados internacionales más relevantes para la actividad turística bonaerense .

“Si bien la diferencia cambiaria ya no es tan favorable como en 2023, la ciudad mantiene un fuerte atractivo. Cuando el factor precio pierde peso, lo que pasa a definir la decisión de viaje es la propuesta de valor del destino: experiencias urbanas, gastronomía de calidad, teatro, museos, eventos y ni hablar la cercanía, que sigue posicionando a Buenos Aires como un destino muy atractivo para los turistas uruguayos”, señaló Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires.

En 2025, según detallaron a Café y Negocios, los uruguayos ocuparon el segundo puesto en el ranking de llegadas internacionales, solo detrás de Brasil, y representaron aproximadamente el 12% del total de turistas extranjeros que ingresaron a la capital argentina. Además, entre enero y febrero de 2026 arribaron a Buenos Aires 32.000 uruguayos, una cifra que representa un crecimiento del 9% respecto al mismo período del año anterior.

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Detrás de ese movimiento aparece un perfil de turista que combina escapadas cortas, consumo cultural y gastronomía . Según datos de Visit Buenos Aires, los uruguayos suelen permanecer entre tres y cinco noches en la ciudad y gastan en promedio US$ 378 en viajes de ocio y US$ 458 en viajes de negocios.

“El visitante uruguayo suele buscar una combinación de experiencias culturales, gastronómicas y de entretenimiento que forman parte de la identidad de Buenos Aires. De hecho, según datos del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aire, el 62% de los turistas uruguayos visita museos o espacios históricos durante su estadía y el 31% asiste a espectáculos o propuestas artísticas, mientras que el 60% destaca la gastronomía como uno de los principales motivos del viaje”, detalló Perticone.

En este sentido, desde Visit detallaron que predomina el ocio como motivo de viaje, con una representación del 47%, seguido por los viajes de negocios y las visitas a familiares o amigos, que representan cada uno un 22%.

Además, el uruguayo es un turista que tiende a regresar con frecuencia y que muestra una marcada preferencia por modalidades de alojamiento alternativas a los hoteles tradicionales, como los alquileres temporarios, que hoy son elegidos por el 42% de los visitantes.

Las estrategias para captar a los uruguayos

En materia de estrategias para captar a los uruguayos, desde Visit consideran fundamental ofrecer propuestas segmentadas y diseñar productos y mensajes que respondan a los distintos perfiles de visitantes. En esta línea, adelantaron que están desarrollando campañas específicas en Uruguay en medios digitales, junto con acuerdos con aerolíneas y servicios de transporte fluviales para generar paquetes atractivos, especialmente en temporadas medias y bajas.

Otro eje fundamental es la promoción del turismo MICE, un segmento de viajes enfocado en los negocios y el trabajo. Para esto buscan fortalecer la agenda de congresos, ferias y grandes eventos que permitan sostener el flujo de visitantes durante todo el año.

“Todo esto se complementa con el trabajo conjunto con el sector privado para crear productos turísticos integrados y con la participación en ferias internacionales, con el objetivo de mantener a Buenos Aires como un destino cercano, dinámico y con una propuesta cultural y gastronómica de primer nivel para el público uruguayo”.

A futuro, uno de los objetivos actuales de la administración es ampliar la estadía de los uruguayos a cinco noches o más.

Nuevos barrios en tendencias, un mirador en las alturas y el auge de los neobodegones

Si bien el interés por experiencias clásicas como el tango, los bares, los teatros de la avenida Corrientes o barrios emblemáticos como La Boca se mantiene, hoy conviven con nuevas propuestas que la ciudad viene desarrollando en los últimos años.

Algunas de ellas, sostuvo Perticone, son circuitos turísticos en barrios como Chacarita y Villa Crespo.

Chacarita, cerca del barrio bonaerense Palermo, se presenta como un barrio de contrastes, donde conviven los viejos vecinos con nuevas generaciones atraídas por la movida cultural, el crecimiento del polo gastronómico y la vida nocturna, marcada por bares de whisky, vermut y cerveza tirada.

Villa Crespo, en tanto, se destaca por su identidad barrial, el mítico Café San Bernardo, el tango y la pasión por Atlanta, histórico club del fútbol argentino.

Otra novedad de la ciudad de Buenos Aires es el Mirador Obelisco, un nuevo atractivo turístico que abrió a fines del año pasado y ofrece vistas panorámicas únicas de la capital argentina. Dentro del Obelisco se instaló un ascensor vidriado que permite el ascenso y descenso en grupos de cuatro personas, con una duración aproximada de 15 minutos. La experiencia incluye además contenido cultural y patrimonial.

Además, la ejecutiva señaló que, a nivel gastronómico, Buenos Aires se distingue por su escena gastronómica, con restaurantes galardonados y recomendados por la Guía Michelin, TasteAtlas, World’s 101 Best Steak Restaurants, Latin America’s 50 Best Restaurants y World’s 50 Best Bars.

Captura de pantalla 2026-05-22 145913 Hierro Bodegón Foto cedida por Visit Buenos Aires

A esto se suma una propuesta emergente de neobodegones, una evolución del bodegón porteño tradicional que combina la cocina casera y abundante con toques de autor, mayor sofisticación y una estética refinada. Su rasgo culinario reside en la reinterpretación de las recetas tradicionales argentinas como la carne a la parrilla, las milanesas, las empanadas o la tortilla de papas. Entre las propuestas que reflejan esta nueva escena gastronómica aparecen bodegones como El Preferido de Palermo, Hierro Bodegón Argentino y Puchero.

“Ese equilibrio entre tradición e innovación es uno de los factores que sigue posicionando a Buenos Aires como un destino atractivo para el público uruguayo”, cerró Perticone.