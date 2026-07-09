El gobierno decidió unificar la Secretaría de Derechos Humanos y la del Pasado Reciente, que estarán a cargo de Iliana Da Silva

Tras el cese de la secretaria de Derechos Humanos, Collete Spinetti , el gobierno decidió unificar ese organismo con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente , ambas bajo la órbita de Presidencia de la República .

De esta manera, la Secretaría de Derechos Humanos y la del Pasado Reciente serán una sola y estarán a cargo de Iliana da Silva , informó Subrayado y confirmó El Observador con fuentes de Presidencia.

La actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca , seguirá en funciones pero como "coordinadora", bajo órdenes de Da Silva, que hasta ahora se desempeñaba como subdirectora de Comunicación de Presidencia.

Ambas secretarías de Presidencia habían quedo en medio de la polémica por una serie de episodios vinculados a sus titulares . En el caso de Spinetti, primero surgieron cuestionamientos por la designación de una expareja para cumplir tareas en esa secretaría , pero luego se conocieron una serie de audios —grabados antes de que asumiera el gobierno y difundidos por Hacemos lo que podemos— que generaron malestar .

En uno de ellos se refería a Gonzalo Civila y Federico Graña, hoy ministro y subsecretario de Desarrollo Social respectivamente, como "machirulitos gay" y en otro cuestionaba el accionar de Yamandú Orsi en la pasada campaña electoral.

En el caso de Casablanca, en tanto, fue blanco de denuncias por parte de funcionarios de su repartición por distintas situaciones de acosto laboral, aunque un informe de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia de la República concluyó que no podía ser señalada como la única responsable del "clima laboral hostil".