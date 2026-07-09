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El gobierno decidió unificar la Secretaría de Derechos Humanos y la del Pasado Reciente, que estarán a cargo de Iliana Da Silva

La actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, seguirá en funciones pero como "coordinadora"

9 de julio de 2026 15:48 hs
Ambas secretarías funcionan bajo&nbsp; la órbita de Presidencia de la República. Imagen de archivo

Ambas secretarías funcionan bajo  la órbita de Presidencia de la República. Imagen de archivo

Foto: Inés Guimaraens

De esta manera, la Secretaría de Derechos Humanos y la del Pasado Reciente serán una sola y estarán a cargo de Iliana da Silva, informó Subrayado y confirmó El Observador con fuentes de Presidencia.

La actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, seguirá en funciones pero como "coordinadora", bajo órdenes de Da Silva, que hasta ahora se desempeñaba como subdirectora de Comunicación de Presidencia.

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En uno de ellos se refería a Gonzalo Civila y Federico Graña, hoy ministro y subsecretario de Desarrollo Social respectivamente, como "machirulitos gay" y en otro cuestionaba el accionar de Yamandú Orsi en la pasada campaña electoral.

En el caso de Casablanca, en tanto, fue blanco de denuncias por parte de funcionarios de su repartición por distintas situaciones de acosto laboral, aunque un informe de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia de la República concluyó que no podía ser señalada como la única responsable del "clima laboral hostil".

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