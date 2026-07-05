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Derechos Humanos abrió un llamado laboral con sueldo de más de $ 126 mil por seis horas semanales: cómo anotarse

Las postulaciones para este llamado laboral estarán habilitadas hasta las 13:00 del jueves 16 de julio

5 de julio de 2026 17:50 hs
Llamado laboral

Llamado laboral

Pexels (archivo)

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de abogado en Montevideo. El puesto ofrece un sueldo básico nominal de $ 126.835, al que se suma una compensación por dedicación especial del 58,5%, con una carga mínima de seis horas diarias, de lunes a viernes.

Cuáles serán las tareas del cargo

La persona seleccionada integrará un equipo interdisciplinario de la Defensoría del Pueblo y tendrá entre sus principales funciones recibir, orientar y tramitar consultas y denuncias por presuntas vulneraciones de derechos humanos.

También deberá analizar la normativa nacional e internacional aplicable a cada caso, realizar inspecciones, examinar expedientes, entrevistar a personas vinculadas a las investigaciones y elaborar escritos judiciales, como recursos de amparo, denuncias penales y solicitudes de medidas cautelares.

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Además, participará en la elaboración de proyectos de resolución y recomendaciones institucionales, así como en el seguimiento de las actuaciones judiciales.

Requisitos para postularse

Entre los requisitos excluyentes figuran:

  • Título universitario habilitante para ejercer la abogacía en Uruguay.

  • Formación específica en derechos humanos.

  • Experiencia profesional comprobable de al menos tres años en alguna de estas áreas:

    • ejercicio de la abogacía en el ámbito público o privado;

    • asesoramiento jurídico en derechos humanos;

    • atención o acompañamiento jurídico a personas en situación de vulnerabilidad;

    • organismos de control, defensa o protección de derechos.

Qué antecedentes se valorarán

La institución también valorará especialmente:

  • Estudios de posgrado vinculados al cargo.

  • Especialización en derechos humanos.

  • Formación en políticas públicas.

  • Conocimientos de derecho constitucional, administrativo y estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

  • Buena comunicación oral y escrita.

  • Manejo de herramientas informáticas.

  • Experiencia en resolución de conflictos, contención de personas y elaboración de informes.

Asimismo, se requiere disponibilidad para viajar al interior del país y, cuando sea necesario, pernoctar fuera de Montevideo.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza únicamente de forma electrónica mediante el formulario habilitado por la INDDHH. El plazo para postularse vence el jueves 16 de julio de 2026 a las 13:00, mientras que las bases completas del concurso también pueden consultarse en el portal oficial de Uruguay Concursa.

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