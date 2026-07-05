Derechos Humanos abrió un llamado laboral con sueldo de más de $ 126 mil por seis horas semanales: cómo anotarse

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de abogado en Montevideo. El puesto ofrece un sueldo básico nominal de $ 126.835, al que se suma una compensación por dedicación especial del 58,5%, con una carga mínima de seis horas diarias, de lunes a viernes.

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Cuáles serán las tareas del cargo La persona seleccionada integrará un equipo interdisciplinario de la Defensoría del Pueblo y tendrá entre sus principales funciones recibir, orientar y tramitar consultas y denuncias por presuntas vulneraciones de derechos humanos.

También deberá analizar la normativa nacional e internacional aplicable a cada caso, realizar inspecciones, examinar expedientes, entrevistar a personas vinculadas a las investigaciones y elaborar escritos judiciales, como recursos de amparo, denuncias penales y solicitudes de medidas cautelares.

Además, participará en la elaboración de proyectos de resolución y recomendaciones institucionales, así como en el seguimiento de las actuaciones judiciales.