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ANV abrió un nuevo llamado para comprar terrenos, locales y viviendas a reacondicionar: cómo participar

La cartelera de oportunidades de inversión de ANV de julio incluye un total de 10 inmuebles, distribuidos en cuatro categorías

5 de julio de 2026 17:16 hs
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ANV

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un nuevo llamado para la adquisición de 10 inmuebles ubicados en Montevideo y el interior del país, dirigido a personas interesadas en invertir mediante el sistema de presentación de ofertas. El período para participar estará abierto desde el 2 hasta el 21 de julio, mientras que la apertura de sobres se realizará el 22 de julio.

Qué inmuebles ofrece la ANV

La cartelera de oportunidades de inversión de julio incluye un total de 10 inmuebles, distribuidos en cuatro categorías:

  • 3 terrenos
  • 4 locales comerciales
  • 3 viviendas a reacondicionar

Los inmuebles están ubicados tanto en Montevideo como en distintos departamentos del interior. La ANV informó que, cuando corresponda, coordinará visitas para que los interesados puedan recorrer las propiedades antes de presentar una oferta.

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Cómo presentar una oferta

Las ofertas deberán entregarse en un sobre cerrado en la Casa Central de la ANV o en cualquiera de sus dependencias, dentro del horario de atención.

Cada persona podrá presentar hasta dos ofertas, siempre que correspondan a inmuebles diferentes. Además, cada propuesta deberá presentarse en un sobre independiente.

En el exterior del sobre deberán figurar:

  • El número de identificación, padrón y dirección del inmueble.
  • Los datos del oferente: nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico.

En el interior deberá incluirse el formulario oficial, completo con el monto ofertado en dólares estadounidenses, tomando como referencia el precio publicado por la ANV.

Dónde consultar el listado de inmuebles

La ANV publicó en su sitio web el listado completo de los inmuebles disponibles, junto con el formulario para presentar ofertas y la documentación que deberá aportar quien resulte adjudicatario.

Más información y listado de inmuebles, a través de este enlace.

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