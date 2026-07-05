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Un hombre de 65 años y un niño de 4 murieron tras chocar en un puente y caer al arroyo Sauce

Otras cinco personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad

5 de julio de 2026 13:35 hs
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Foto: Gaston BRitos - AFF / Agencia Foco

Un siniestro de tránsito ocurrido este sábado a las 20:35 horas en Camino Arroyo Sauce, en el límite departamental entre Lavalleja y Maldonado, dejó dos personas fallecidas: el conductor de 65 años, identificado con las iniciales J.L., y un niño de 4 años, de iniciales L.P.

El hecho involucró a una camioneta Haval H6 con matrícula argentina y a un auto Suzuki con matrícula uruguaya.

Según informó la Jefatura de Policía de Lavalleja, personal de la Seccional Segunda constató que el vehículo argentino había quedado suspendido en el lateral del puente, con cuatro ocupantes (dos adultos y dos niños) de esa nacionalidad a bordo, todos con politraumatismos leves.

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El auto con matrícula uruguaya, en tanto, cayó a las aguas del arroyo Sauce y quedó volcado con las ruedas hacia arriba, con su conductor y el niño de 4 años atrapados en su interior, quienes murieron en el lugar. Una mujer de 56 años que viajaba en el mismo vehículo fue trasladada a un hospital montevideano con una fractura cervical.

Consultado en el lugar, el conductor de la camioneta argentina, de 53 años, dijo que se dirigía hacia Maldonado y que al llegar al puente "venía un auto de frente, no pudiendo evitar colisionarlo", lo que provocó la caída del vehículo al arroyo.

El caso está en manos de la fiscalía de 2º Turno, a cargo de la doctora Marlene Canosa.

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