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Un ciclista de 65 años murió tras varios días internado luego de sufrir un accidente en Treinta y Tres

El caso es investigado por la Fiscalía departamental de turno, que dispuso la realización de la autopsia por parte del médico forense

29 de junio de 2026 11:46 hs
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Un ciclista de 65 años murió este fin de semana tras permanecer varios días internado por un accidente de tránsito ocurrido la semana pasada, informó la Jefatura de Policía de Treinta y Tres en un comunicado.

El siniestro ocurrió sobre la jornada del miércoles en Ruta 18, a la altura del kilómetro 337.500.

La víctima circulaba sobre esa jornada en su bicicleta cuando, por causas a determinar, terminó chocando contra una camioneta.

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En la escena del accidente trabajó personal de Seccional Novena, Policía Científica y Policía Caminera, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Una prueba de espirometría practicada contra el conductor de la camioneta arrojó resultado negativo.

Tras el siniestro, el hombre de 65 años fue trasladado a un centro médico cercano, donde fue internado. Finalmente, y luego de varios días en estado grave, falleció el fin de semana.

El caso es investigado por la Fiscalía departamental de turno, que dispuso la realización de la autopsia por parte del médico forense.

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