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Treinta y Tres: un hombre de 41 años murió en un accidente laboral luego de que se le cayeran encima varios troncos

Según el parte oficial de los hechos, el incidente ocurrió sobre el mediodía de este jueves, en un camino rural conocido como Camino del Volcadero

26 de junio de 2026 12:58 hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

Un hombre de 41 años murió tras sufrir un accidente laboral en una zona rural de Treinta y Tres, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Según el parte oficial de los hechos, el incidente ocurrió sobre el mediodía de este jueves, en un camino rural conocido como Camino del Volcadero, ubicado a aproximadamente tres kilómetros de la Ruta 98.

Personal policial se dirigió a la zona y allí constató la presencia de dos camiones con acoplado que transportaban troncos detenidos en el lugar.

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De acuerdo a lo informado por la Policía, los trabajadores estaban realizando tareas con normalidad cuando uno de los vehículos perdió impulso al intentar ascender un repecho.

A raíz de este, el conductor del segundo camión descendió para prestar colaboración y, en esas circunstancias, el acoplado del primer vehículo se desprendió, desplazándose hacia atrás y volcando su carga.

Estos terminaron alcanzando al trabajador, provocándole lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte.

Según explicaron, los trabajadores intentaron auxiliar a la víctima y, debido a la falta de señal telefónica en la zona, el responsable de la empresa se trasladó hasta la dependencia policial más cercana para solicitar asistencia.

Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente. En el lugar trabajaron también efectivos de Bomberos y de Policía Caminera.

El caso está en manos de la Fiscalía Departamental de 1.er Turno, que trabaja en esclarecer las circunstancias detrás del accidente.

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