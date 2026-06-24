Grave accidente laboral en Montevideo: trabajador cayó del octavo al tercer piso en una obra y permanece internado

Un trabajador resultó gravemente lesionado este martes tras sufrir un accidente laboral en una obra , confirmaron fuentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) a El Observador.

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El hecho ocurrió en la avenida José Batlle y Ordóñez casi 8 de Octubre, en Montevideo , informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

De acuerdo con el consignado medio, el hombre, del que no se aportaron mayores datos, realizaba tareas de colocación de un tablero para una pantalla cuando, por causas que se investigan, la estructura cayó desde el octavo piso.

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Como consecuencia del incidente, el trabajador también cayó hasta el tercer piso. Tras el accidente, el obrero fue asistido y trasladado de inmediato al hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE) , donde permanece internado.

El trabajador sufrió lesiones en una de sus piernas, en un hombro, fractura de tabique nasal y múltiples golpes producto de la caída.

Luego del hecho, representantes sindicales e integrantes del zonal correspondiente concurrieron al lugar para interiorizarse de la situación y acompañar el proceso de investigación, informó el consignado medio.

También trabajaron en la escena inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y efectivos de Policía Científica, quienes buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer posibles responsabilidades.