Los campeones en un torneo de asadores en Argentina fueron los uruguayos de Fogón Criollo

El equipo Fogón Criollo , integrado por cuatro asadores uruguayos expertos en gastronomía, especializados en elaborar carnes y otros alimentos con el calor de las brasas, se consagró campeón en la Copa Latinoamericana Pueblo General Belgrano , en la provincia argentina Entre Ríos.

Agustín Caétano como capitán, Matías Clariget, Adrián Gimer y Pablo Piñeyro fueron los integrantes de Fogón Criollo que volvieron a Uruguay con la copa de campeones .

Andrea Martínez, presidenta de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA), informó a El Observador que esta actividad, considerada como de interés por las autoridades locales en esa provincia, tuvo como anfitrión al equipo local Brasa y Botella que tiene entre sus integrantes a uno de los mejores asadores de la región, el entrerriano Carlos “Pitu” Alfieri, quien además trabaja junto a un referente de la gastronomía, Cristian Petersen.

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Durante todo el fin de semana del 15 y 16 de agosto se realizó el “Festival de Carnes”.

El sábado se desarrolló la Copa Internacional, también la Copa Gurí para menores de 10 a 14 años y el domingo se cumplió con la Copa Argentina y la Copa Influencer.

En los distintos jurados hubo dos uruguayos, Andrea y el secretario de la AUA, Diego Pérez.

Plato vegetariano, de autor con pollo y cordero a la estaca

Agustín Caetano detalló a El Observador, además de señalar que todo debe ser elaborado “en el momento”, que hubo en el campeonato principal tres elaboraciones indicadas.

En el plato vegetariano Fogón Criollo elaboró capeletis rellenos de ricota, espinaca y nuez, con una salsa de tomates cherry, ajo y crema de leche, más almendras laminadas tostadas y un pesto de albahaca.

En el llamado “plato de autor”, la materia prima indicada fue utilizar carne de un pollo entero y los uruguayos optaron por una elaboración típica en ambos países, pamplonas rellenas, en este caso con un relleno de morrón y cebolla caramelizada, con alemendras tostadas y de guarnición papas y boniatos al rescoldo, más una salsa ágrida de crema de leche con limón y romero.

Finalmente, el tercer desafío fue asar cordero a la estaca y esa carne fue presentada por Matías y sus compañeros con una guarnición que era papa rellena con puré de papa y berenjena, con ricota arriba gratinada y chimichurri de menta y manzana verde.

En una competencia con participación de argentinos, chilenos, peruanos, venezolanos y uruguayos, Fogón Criollo logró el tercer puesto en el plato vegetariano y fue primero en los otros dos segmentos, logrando el primer puesto en el puntaje global y así la copa y medallas entregados al campeón.

Copa Gurí

Además, en la Copa Gurí, representaron a Uruguay Matías Clariget y su hijo, Pedro, en una instancia en la que debieron preparar un asado de tira y chorizo al pan habiéndose otorgado, como reconocimiento, el mismo premio para todos los que participaron, con un muy buen nivel según los jurados.

Campeonato Nacional 2026 y torneos internacionales en 2027

Caétano, sobre próximos desafíos, señaló que el equipo se preparará para participar en la instancia nacional más relevante, el Campeonato Nacional, con sede en Tacuarembó el 14 de noviembre, para la cual Fogón Criollo logró uno de los 20 cupos en una de las competencias locales, la que se desarrolló en Florida.

Además, el año que viene habrá otras dos competencias muy relevantes.

Primero, el Campeonato Internacional en Montevideo, probablemente en las instalaciones del ex Mercado Modelo y para lo cual Fogón Criollo logró un cupo al obtener este torneo recientemente en Argentina.

Luego, será el turno de ser uno de los equipos que representará a Uruguay en el Panamericano 2027, con sede en Brasil.

En este enlace se pueden ver más materiales de las actividades de Fogón Criollo.