Semana de números rojos para los precios de los granos

Los precios de los granos bajaron en forma generalizada por distintos factores: el avance de la cosecha de verano en el hemisferio Norte con buen clima , la decepción por falta de noticias positivas para las compras de soja de China en EEUU y el inesperado incremento del stock de maíz estadounidense que hundió los precios del cereal (-6% semanal).

El fortalecimiento global del dólar hasta su mayor valor en 17 meses, frente a una canasta de monedas de referencia, se sumó a las presiones bajistas al restarle competitividad a las exportaciones estadounidenses.

La soja arrancó la semana con una fuerte caída, luego que tras la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se confirmara que el grano no fue incluido entre los productos agrícolas estadounidenses que recibieron una reducción arancelaria por parte de China.

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Mercado de granos con ajustes en una semana que en las chacras fue positiva para Uruguay

Los importadores privados seguirán pagando un 10% adicional y si bien hasta ahora los embarques han sido fluidos, las expectativas del sector basadas en una mejora de las condiciones comerciales para la soja se diluyeron y dieron paso a dudas sobre la demanda, al tiempo que la cosecha alcanza un 17%, dentro del ritmo promedio de las últimas cinco zafras.

El viernes, la soja julio 2027, que había cruzado los US$ 500 por tonelada en Chicago hace dos semanas, cerró en US$ 484 con una corrección semanal del 3%.

En Uruguay las referencias de precios por la soja fueron de más a menos: desde US$ 450 a US$ 442 la tonelada sobre el final de la última semana.

La soja fue en setiembre el principal producto de exportación en Uruguay, con una suba interanual de 38% en dólares hasta US$ 276 millones y un volumen que alcanza las 632 mil toneladas en el mes, 26% más que un año atrás.

Más maíz en Estados Unidos

La baja más pronunciada fue la del maíz, que en la posición mayo 2027 de la Bolsa de Chicago ajustó de US$ 216 a US$ 204 por tonelada.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) corrigió fuertemente hacia arriba las existencias de maíz en ese país y la ubicó en 53,2 millones de toneladas, 9% por encima de lo que esperaban los operadores.

El sorprendente incremento dejó las existencias 35% por encima del volumen del año pasado y presionó los precios del cereal, que arrastraron al trigo.

El trigo retrocede 3%

El trigo bajó 3% en la semana y consolida un ajuste de US$ 40 por tonelada en el último mes, casi 14%, desde los máximos cercanos a US$ 290 la tonelada a principios de setiembre.

La posición diciembre en la Bolsa de Chicago cerró a US$ 250 por tonelada de trigo este viernes, estableciendo una referencia de la cebada para malterías en Uruguay que bajó de US$ 255 a US$ 250 por tonelada en la semana, mientras que el trigo ajustó de US$ 225 a US$ 220 la tonelada.

La interrupción de las exportaciones desde la zona del Mar Negro por las hostilidades entre Rusia y Ucrania pusieron un piso a las bajas.

En setiembre los embarques desde la región se redujeron 52% frente al mismo mes del año pasado y países fuertemente dependientes de las importaciones, como Egipto, están comprando trigo en Europa a valores más altos.

Colza en un escenario estable

La colza se mantiene más estable en Europa aunque baja en el mercado local por razones cambiarias, ante la caída del euro a su menor valor frente al dólar en 17 meses.

El precio del petróleo, que volvió a superar los US$ 100 por barril, le da sostén a los aceites, particularmente a las oleaginosas de invierno.

La referencia en el mercado Matif de París mostró el viernes una mínima baja semanal de 0,4% en euros y en el mercado de Uruguay se ofrecían US$ 552 por tonelada de colza, unos US$ 20 a US$ 25 menos que hace tres semanas.

Los indicadores de FUCREA

En la jornada de márgenes y rendimientos de cultivos realizada por FUCREA se destacó la estimación de que es la cebada y no la colza el cultivo de invierno que promete un margen mayor en la zafra 2026/27.

Con un rendimiento de 4.500 kilos por hectárea se estima un margen de US$ 65/ha para la cebada y de solo US$ 1 para la colza en base a 1.700 kg/ha de rendimiento y un precio de US$ 550 por tonelada.

En ambos casos se incluye renta y costo de estructura.

“La cebada hoy en día tiene un panorama un poquito mejor, los precios son buenos para los dos cultivos, pero hoy en día la cebada está logrando buenos rendimientos que en colza todavía son inferiores a lo que se podría aspirar como potencial, por ende la cebada queda un poquito mejor ubicada en términos de margen”, afirmó Ramiro Rostán, asesor agrícola de FUCREA.

En los cultivos de verano que comenzaron la siembra con el maíz de primera, que ocupará un área récord, Rostán advirtió que a diferencia de los cultivos de invierno, la variabilidad de maíz y soja se ha disparado en los últimos 10 años.

“El coeficiente de variación de los rendimientos entre 2005 y 2015 era de menos de 10% y desde 2015 hasta hoy ese coeficiente de variación se acerca al 40%, entonces estamos continuamente con picos de altos y bajos rendimientos, por lo que es importante cada año apuntar siempre a los máximos rendimientos”, señaló Rostán.

Arroz: intención de siembra baja 5%

Con una intención de cubrir 155.880 hectáreas, 5% menos que en la zafra pasada, la siembra de arroz avanzó en la última semana hasta el 33% de la superficie prevista.

El mayor avance se registra en el norte, con el 39% del área.

En el este las bajas temperaturas condicionan la evolución de los cultivos, indicó la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

En Brasil los valores se afirmaron en reales y en dólares se mantienen sobre los US$ 16 por bolsa aunque en algunas zonas estas referencias todavía se sitúan por debajo de los costos de producción.

Si bien se espera una baja de 3,5% en el área de siembra para la próxima zafra, los precios podrían estimular un recorte menor.

El Instituto Riograndense del Arroz advirtió que la primavera lluviosa que el sur de Brasil está experimentando por los efectos de El Niño reducirá las ventanas de siembra, podría ocasionar retrasos y afectar la productividad.