Los grandes espectáculos deportivos y musicales pueden tener un efecto que va mucho más allá de lo que ocurre dentro de un estadio. Quienes llegan desde otros países necesitan alojamiento, se trasladan, comen en restaurantes y consumen distintos servicios durante su estadía. A su vez, esa actividad genera demanda para proveedores y empresas de otros rubros.

Esa es la mirada que propone un estudio de Vixion Consultores, que dirige el economista Aldo Lema, sobre el potencial económico de los eventos en el Estadio Centenario. El trabajo toma dos ejemplos —una final de la Copa Libertadores y un recital de un artista internacional— para estimar cuánto podrían aportar a la economía uruguaya. No se trata de una proyección de eventos concretos, sino de ejercicios construidos a partir de supuestos sobre asistencia, origen de los espectadores, permanencia y niveles de gasto.

La diferencia entre el dinero que ingresa directamente por un espectáculo y su aporte total a la economía es importante. Para medir este último, el informe utiliza el concepto de valor agregado bruto (VAB) , que contempla tanto la actividad generada de forma directa como los efectos indirectos sobre otros sectores y sus proveedores.

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En el caso de una final de la Copa Libertadores, el estudio al que accedió El Observador estima que el evento podría generar unos US$ 28,5 millones de ingresos directos . De ese total, alrededor de US$ 20 millones corresponderían al gasto turístico de los visitantes no residentes: US$ 9,2 millones en alojamiento, US$ 8,4 millones en alimentación y US$ 2,4 millones en transporte.

A esos desembolsos se sumarían unos US$ 7,5 millones por venta de entradas y cerca de US$ 1 millón en consumo dentro del estadio y sus alrededores.

Al considerar los efectos sobre el conjunto de la economía, el valor agregado bruto total alcanzaría los US$ 26 millones. De ese monto, US$ 16 millones corresponderían al impacto directo y otros US$ 10 millones a los encadenamientos productivos: la actividad adicional que se genera cuando hoteles, restaurantes, empresas de transporte y organizadores demandan bienes y servicios de sus proveedores.

Felipe Melo con la copa tras la final entre Palmeiras y Flamengo en 2021. AFP

El impacto también se reflejaría en los ingresos de los trabajadores. Según las estimaciones, unos US$ 14,4 millones se canalizarían hacia remuneraciones, un monto equivalente al ingreso anual de alrededor de 800 trabajadores.

El informe plantea, además, un escenario alternativo: que la final enfrente a dos equipos brasileños —desde la adopción del formato de partido único, cinco de las siete finales disputadas entre 2019 y 2025 enfrentaron a dos equipos brasileños—. En ese caso, el valor agregado bruto estimado subiría a US$ 31,8 millones, unos US$ 5,8 millones más que en el escenario base. La diferencia se explica por el mayor gasto esperado de los visitantes brasileños, que elevaría tanto el impacto directo como el movimiento generado en las cadenas de proveedores.

Un recital internacional y otros US$ 10,6 millones

El segundo ejercicio considera un recital de un artista internacional con una asistencia de 50.000 personas. Como la proporción de público extranjero puede variar mucho según la gira y las fechas disponibles en otras ciudades de la región, el estudio trabaja con tres escenarios: visitantes no residentes equivalentes al 10%, 25% y 40% del público.

Para el escenario central, que supone que una de cada cuatro personas llega desde el exterior, se estiman 12.500 visitantes. El cálculo considera que permanecen tres noches en Uruguay y gastan unos US$ 125 por día.

Con esos supuestos, los ingresos directos del espectáculo alcanzarían unos US$ 11,5 millones. La venta de entradas aportaría US$ 5,75 millones; el consumo en el estadio y su entorno, US$ 1 millón; y el gasto turístico de los visitantes, otros US$ 4,7 millones.

El valor agregado bruto total se ubicaría en US$ 10,6 millones: US$ 7 millones de impacto directo y US$ 3,6 millones de efectos indirectos. De ese total, alrededor de US$ 5,7 millones se traducirían en remuneraciones al trabajo, equivalentes al ingreso anual de unos 340 trabajadores.

La proporción de visitantes extranjeros es una variable decisiva. En el escenario bajo, con un 10% de público no residente, el impacto económico sería menor; en el alto, con un 40%, superaría los US$ 13 millones de valor agregado bruto. La convocatoria total importa, pero también —y especialmente— cuánto público llega desde otros países y cuánto tiempo permanece en Uruguay.

Show de Shakira en el Estadio Centenario en 2025. Foto: María Noel Durán

El desafío de competir con otras ciudades

Pero para que ese movimiento económico se concrete, primero hay que lograr que los espectáculos lleguen a Montevideo. En el caso de las giras musicales, la capital uruguaya compite con otras ciudades de la región por atraer a artistas y productores, que comparan costos y condiciones antes de definir las fechas, explica el trabajo.

El estudio estima que producir un espectáculo de referencia en Montevideo tiene un costo cercano a US$ 1,9 millones por función. En términos nominales, ese monto es aproximadamente 30% superior al de Santiago de Chile y 10% mayor que el de Buenos Aires.

Sin embargo, la comparación cambia cuando se ajusta por las diferencias generales en los niveles de precios de cada economía. Con ese criterio, la brecha con Santiago prácticamente desaparece y Montevideo pasa a mostrar un costo inferior al de Buenos Aires. El informe advierte que se trata de una comparación indicativa, basada en referencias de espectáculos comparables y no en una muestra homogénea.

El análisis también identifica algunos rubros que pesan especialmente en la estructura de costos local. El recinto representa unos US$ 447.000; los derechos de autor, alrededor de US$ 249.000; y las comisiones vinculadas a la venta de entradas y los medios de pago, unos US$ 320.000. En conjunto, esos tres componentes superan el millón de dólares y representan más de la mitad del costo total estimado.

La conclusión del trabajo es que el potencial económico del Centenario no depende únicamente de llenar sus tribunas. La llegada de público extranjero, su permanencia en el país y el gasto que realiza fuera del estadio pueden multiplicar el efecto sobre distintos sectores. Al mismo tiempo, para captar esos eventos, Montevideo necesita competir en una región donde el tamaño del mercado y los costos de producción inciden en las decisiones de artistas y organizadores.

Gentileza AM / Distrito

Qué propone el estudio para atraer más espectáculos

A partir de ese diagnóstico, Vixion plantea que Uruguay tiene margen para mejorar algunas de las condiciones que inciden en la decisión de los productores y artistas. La propuesta no pasa por reducir todos los costos ni por establecer subsidios generales, sino por identificar aquellos rubros en los que Montevideo presenta diferencias importantes frente a otras ciudades y analizar qué cambios podrían hacerla más competitiva.

Una de las recomendaciones es revisar los derechos de autor, los aranceles y las comisiones asociadas a la venta de entradas y los medios de pago. El informe propone estudiar cómo se calculan esos cargos, qué servicios incluyen y cómo se comparan con los de otras plazas de la región. En particular, considera importante distinguir cuánto corresponde al procesamiento de pagos, cuánto a la estructura comercial de las ticketeras y cuánto a otros servicios.

Otro de los puntos está vinculado al propio Estadio Centenario. El estudio propone revisar la estructura de costos de su utilización, tanto el alquiler como los servicios y requerimientos adicionales, para identificar qué gastos responden a necesidades operativas y cuáles podrían reducirse mediante cambios en la gestión o inversiones en infraestructura.

En ese sentido, las obras previstas para modernizar el estadio de cara a 2030 representan una oportunidad. La recomendación es avanzar hacia una infraestructura multipropósito, que no solo esté preparada para recibir competencias deportivas, sino también grandes espectáculos musicales. Contar con instalaciones permanentes o semipermanentes, mejores accesos para el equipamiento y espacios técnicos adecuados permitiría reducir los costos de montaje y desmontaje que hoy deben afrontarse en cada evento.

El informe también señala la conveniencia de simplificar y coordinar los trámites públicos que deben cumplir los organizadores. Para eso propone avanzar hacia una ventanilla o mecanismo único que articule habilitaciones, seguridad, bomberos, tránsito, aduana y otros procedimientos. La previsibilidad de los requisitos y de los plazos, sostiene, también forma parte de las condiciones que se evalúan al elegir una ciudad para realizar un espectáculo.

Otra recomendación apunta a vincular la agenda de eventos con la promoción turística. Dado que el mayor impacto económico se produce cuando llegan visitantes del exterior, el estudio plantea priorizar espectáculos con capacidad de convocatoria regional y acompañarlos con propuestas que incentiven una estadía más prolongada y un mayor gasto en hoteles, gastronomía, comercios y actividades culturales.

Por último, Vixion propone crear un sistema permanente de información sobre grandes espectáculos. Registrar datos sobre el origen de los asistentes, cuánto gastan y cuánto tiempo permanecen en el país, así como los costos de producción, el empleo generado y la participación de proveedores locales, permitiría medir los resultados efectivos y mejorar las estimaciones. También facilitaría comparar a Montevideo con otras ciudades de la región.