La abogada Natalia Martínez, representante de las familias de dos de los tres soldados ahogados en un ejercicio militar en Fray Bentos, solicitó a la fiscal departamental de 1er Turno de Fray Bentos, Guillermina Chouhy, que la carátula del caso pase de “siniestro marítimo” a “homicidio culpable” (homicidio culposo).

Martínez explicó a El Observador que “el cambio de carátula no equivale a una declaración de culpabilidad ni produce automáticamente una formalización, pero sí debe reflejar el examen de las decisiones y omisiones que pudieron contribuir a esa tragedia. Las familias necesitan comprender qué ocurrió y por qué los cuidados previstos no evitaron que perdieran a sus seres queridos ”.

Según el artículo 314 del Código Penal, el homicidio culpable (aquel en el que la intención no fue matar) “será castigado con seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría. La aplicación del máximo se considerará especialmente justificada -salvo circunstancias excepcionales- cuando de la culpa resulte la muerte de varias personas o la muerte de una y la lesión de varias”.

Los soldados que nadaban en Fray Bentos se toparon con una o dos boyas cuya existencia desconocían y allí se desencadenó la tragedia

Madre de uno de los soldados ahogados se queja de falta de información sobre qué ocurrió en el ejercicio fatal de nado en Fray Bentos

“El fundamento del cambio de carátula –agregó Martínez- es concreto: determinar si se incumplieron cuidados que eran exigibles, si el riesgo podía preverse y si una actuación adecuada habría evitado las muertes . La responsabilidad puede surgir de una acción o de una omisión de quien tenía la obligación y la posibilidad de impedir el resultado. Para atribuirla, deben establecerse las funciones de cada persona y la relación entre su conducta y lo ocurrido”.

La abogada recordó que las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y del Ejército, en reuniones con las familias de los fallecidos y también en el Parlamento, ya reconocieron que el lugar del ejercicio no había sido reconocido con anterioridad, que los nadadores se encontraron con boyas que no estaban registradas y que no llevaban los cuchillos con los cuales podrían haberse desligado de la cuerda madre que los unía a todos.

Martínez dijo que “esos aspectos requieren una explicación sobre los controles previos y la preparación para una emergencia. Nuestro planteo abarca la planificación del ejercicio, su autorización y supervisión, la idoneidad de quienes debían conducirlo, la adecuación del equipamiento y la capacidad de respuesta. Debe determinarse quién debía verificar las condiciones del lugar, comprobar que los medios de seguridad funcionaran y disponer cambios o suspender la actividad si no estaban dadas las condiciones necesarias”.

Los cabos de primera Juan Rocha y Carlos Leandro Gómez, y el alférez Matías Vasella murieron en la noche del 29 de octubre mientras participaban de un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay que formaba parte del curso de buzo táctico del Ejército.

Para Martínez, que representa a las familias de Rocha y Gómez, “esclarecer las muertes y exigir las responsabilidades que correspondan también es una forma de cuidar a quienes hoy continúan sirviendo”.

Además, de los tres fallecidos, el teniente segundo Braian Ruiz fue rescatado en grave estado cuando también se estaba ahogando, pero las maniobras de resucitación practicadas lograron que volviera a respirar y salvara su vida.