El partido entre Uruguay y Francia por la tercera fecha del Mundial sub 17 de Qatar, el equipo que dirige Ignacio González, se jugará este miércoles 25 de noviembre de 2026 a la hora 10.30 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable DSports y la plataforma de streaming DGO. Los celestes ya están clasificados a la siguiente fase, pero quieren terminar primeros en su grupo, lo que conseguirán con tan solo empatar.
Uruguay vs Francia: día, hora y dónde ver el partido de la celeste de Ignacio González que quiere el primer lugar en el grupo en el Mundial sub 17 de Qatar
El equipo uruguayo ya está clasificado a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, y ahora va por ser líder de la serie