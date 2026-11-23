Nicolás Rodríguez celebra su golazo para Uruguay ante Haití por el Mundial sub 17

El partido entre Uruguay y Francia por la tercera fecha del Mundial sub 17 de Qatar, el equipo que dirige Ignacio González, se jugará este miércoles 25 de noviembre de 2026 a la hora 10.30 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable DSports y la plataforma de streaming DGO. Los celestes ya están clasificados a la siguiente fase, pero quieren terminar primeros en su grupo, lo que conseguirán con tan solo empatar.

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¿Cuándo juegan Uruguay vs Francia por el Mundial sub 17? El partido se disputa este miércoles 25 de noviembre. El encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial sub 17.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Francia por el Mundial sub 17? El pitazo inicial está programado para la hora 10.30. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente: