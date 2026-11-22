Ronald Araujo vivió una jornada inolvidable en Inglaterra y dejó su huella en la contundente goleada 4-0 de Liverpool sobre Manchester United por el clásico de la Premier League. Según informó el diario británico The Guardian, el defensor uruguayo llegó a Anfield a las 8 de la mañana, siendo el primero en arribar al estadio para preparar el encuentro bajo una consigna clara que resumió como algo personal. El partido comenzó a la hora 16.30 de Inglaterra, es decir que llegó casi nueve horas antes.
El clásico especial de Ronald Araujo: se presentó nueve horas antes en Anfield, humillaron 4-0 a Manchester United y se retiró ovacionado; mirá el video
Por decisión propia, el uruguayo llegó a las 8 de la mañana de este domingo en Liverpool para prepararse física y mentalmente, y terminaron goleando al equipo de Mauricio Pochettino en su debut