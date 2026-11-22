Ronald Araujo vivió una jornada inolvidable en Inglaterra y dejó su huella en la contundente goleada 4-0 de Liverpool sobre Manchester United por el clásico de la Premier League. Según informó el diario británico The Guardian, el defensor uruguayo llegó a Anfield a las 8 de la mañana, siendo el primero en arribar al estadio para preparar el encuentro bajo una consigna clara que resumió como algo personal. El partido comenzó a la hora 16.30 de Inglaterra, es decir que llegó casi nueve horas antes.

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Esa mentalidad se trasladó directamente al campo de juego. Desempeñándose como lateral derecho, el uruguayo completó una actuación sólida, intensa y determinante para neutralizar los avances rivales y sostener el ritmo de un equipo que dominó el clásico de principio a fin.

Cada vez es más querido en Anfield La entrega de Ronald Araujo fue reconocida tanto por el cuerpo técnico como por las tribunas.

A los 85 minutos, el entrenador Andoni Iraola decidió reemplazarlo pensando en dosificar cargas de cara al compromiso del próximo miércoles, cuando Liverpool visite a Brujas de Bélgica por la Champions League.