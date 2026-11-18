Las vueltas del fútbol suelen escribir capítulos inolvidables. Tras disputar el segundo tiempo en la contundente goleada de la selección uruguaya por 5-0 frente a República Dominicana este martes en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, Ronald Araujo emprendió el viaje de regreso hacia Inglaterra para reincorporarse a los entrenamientos de Liverpool. En el horizonte inmediato aparece un compromiso de alto voltaje: el clásico de este domingo ante Manchester United en Anfield Road, por una nueva fecha de la Premier League.

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Para el zaguero riverense, medirse ante los Red Devils tiene un condimento histórico muy particular. Años atrás, el gigante inglés intentó por todos los medios quedarse con su ficha, pero recibió una negativa rotunda por parte del futbolista, cuyo deseo en aquel entonces era triunfar en Barcelona.

El episodio se remonta a principios de 2022. Ronald Araujo, quien había llegado a Barcelona de la mano del exsecretario técnico Ramon Planes por apenas 1,7 millones de euros (US$ 1.800.000) procedente de Boston River, atravesaba una etapa de negociaciones para extender su vínculo que expiraba en 2023.

La salida de Planes enfrió momentáneamente las charlas y Manchester United aprovechó la ocasión para lanzar una ofensiva total: le puso sobre la mesa una oferta económica astronómica para convertirlo en el líder de su defensa, ya sea pagando un fuerte traspaso o esperándolo libre.

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Pese a los contactos constantes y la presión sobre su entorno, el defensor dijo que no.

El 26 de abril de 2022, Araujo aceptó realizar importantes concesiones económicas y rubricó su renovación con Barcelona hasta 2026 con una cláusula de 1.000 millones de euros (US$ 1800 millones).

El tiempo pasó, su ciclo en España quedó atrás y su camino terminó desembocando en Inglaterra, pero en la vereda opuesta.

Ahora, convertido en baluarte de Liverpool y con el envión anímico de la victoria con la selección uruguaya, Araujo saldrá al césped de Anfield para enfrentar precisamente al club al que alguna vez le cerró la puerta.