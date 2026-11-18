Como después de cada receso de amistosos internacionales, este miércoles se actualizó el Ránking FIFA , que clasifica a las 211 selecciones que integran la federación. A pesar de sus dos victorias ante Argentina y República Dominicana , la selección uruguaya no se movió de su puesto.

La celeste se mantuvo en el lugar 20 de la tabla mundial, posición que ocupa desde junio luego de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026.

Con sus dos partidos ganados de esta fecha FIFA de noviembre la selección alcanzó los 1644,48 puntos en el Ránking . Sigue por encima de Dinamarca (1622.41) y le pisa los talones a Noruega , que tras su victoria contra los daneses y su clasificación a la fase final de la UEFA Nations League alcanzó los 1650,89 puntos.

El líder del Ránking FIFA sigue siendo España , que quedó con 2004,48 unidades luego de vencer a Chequia y perder con Inglaterra por la Nations League. Lo sigue Argentina (1966,13), que con su derrota ante Uruguay perdió 7,85 puntos en la clasificación , y en tercer lugar se mantiene Francia (1950,82), 12 puntos por encima de Inglaterra (1938,90).

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La principal novedad de la parte alta del Ránking la dio Marruecos, que pasó del séptimo al quinto lugar de la tabla con un puntaje de 1809,37, desplazando a Portugal y a Brasil al sexto y séptimo lugar. Se trata de la clasificación más alta en la historia de la selección africana, que viene de ganarle dos veces a Níger en las eliminatorias rumbo a la Copa de África 2027.

También Colombia se metió en el top 10 de la tabla con un puntaje de 1735,90, gracias a los puntos que obtuvo con una victoria y un empate ante Chile. También se debió a que México bajó tres puestos hasta el lugar 13, por la pérdida de 20 puntos que sufrió tras caer ante Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Los otros equipos sudamericanos terminaron en los siguientes puestos: Ecuador (24), Paraguay (31), Venezuela (50), Chile (51), Perú (52) y Bolivia (79).