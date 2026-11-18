Las clases en las escuelas públicas de Uruguay comenzarán el lunes 1° de marzo de 2027, según el proyecto de calendario escolar elaborado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
La fecha comprende tanto a los alumnos de Educación Inicial como a los de Primaria. Antes del comienzo de las clases, los docentes y funcionarios realizarán las tareas administrativas previstas entre el 22 y el 26 de febrero.
¿Cuándo son las vacaciones escolares en 2027?
El proyecto establece que las vacaciones de invierno serán del lunes 28 de junio al viernes 2 de julio, por lo que los alumnos retomarán las clases el lunes 5 de julio.
En tanto, las vacaciones de primavera serán del lunes 20 al viernes 24 de setiembre, con regreso a las aulas el lunes 27.
¿Cuándo terminan las clases en las escuelas en 2027?
El último día de clases de Inicial y Primaria está previsto para el viernes 17 de diciembre de 2027.
Esa fecha también comprende los actos de fin de curso, según establece el documento de ANEP.