La Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) compartió su calendario escolar para 2027 que establece el comienzo de las clases para el lunes 1° de marzo en las escuelas, los liceos y buena parte de los cursos de UTU.

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El documento también fija las fechas de las vacaciones de invierno y de primavera , así como la finalización de los cursos en los distintos niveles educativos.

Las vacaciones de invierno serán del lunes 28 de junio al viernes 2 de julio , mientras que las vacaciones de primavera se extenderán del lunes 20 al viernes 24 de setiembre .

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El calendario contempla diferencias en las fechas de inicio y finalización de los cursos según el nivel educativo y el plan de estudios.

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2027

Para Educación Inicial y Primaria, la ANEP propone que las clases comiencen el lunes 1° de marzo de 2027.

Las tareas administrativas previas se realizarán entre el 22 y el 26 de febrero.

El último día de clases está previsto para el viernes 17 de diciembre, fecha que también incluye los actos de fin de curso.

De esta manera, el calendario de las escuelas públicas quedaría establecido de la siguiente forma:

Inicio de clases: 1° de marzo.

Vacaciones de invierno: 28 de junio al 2 de julio.

Vacaciones de primavera: 20 al 24 de setiembre.

Fin de cursos: 17 de diciembre.

Cuándo empiezan las clases en los liceos en 2027

En Educación Secundaria, el inicio de los cursos será escalonado, aunque la mayoría de los estudiantes comenzará en los primeros dos días de marzo.

Los alumnos de séptimo grado de Educación Básica Integrada (EBI) comenzarán el lunes 1° de marzo, mientras que los de octavo y noveno grado lo harán el martes 2 de marzo.

En Educación Media Superior, el comienzo de los cursos está previsto para el 1° de marzo, tanto para primer año como para segundo y tercero del Plan 2006.

En cuanto a la finalización de las clases, el calendario establece el 26 de noviembre para los estudiantes del Plan 2023 de Educación Básica Integrada y de Educación Media Superior.

Después de esa fecha se desarrollarán las instancias de acompañamiento pedagógico, reuniones de profesores y pruebas de acreditación, que se extenderán durante diciembre.

Las vacaciones de invierno y primavera coincidirán con las establecidas para las escuelas.

Cuándo empiezan las clases en UTU en 2027

La Dirección General de Educación Técnico Profesional también prevé un inicio escalonado de los cursos.

En Educación Media Básica, los estudiantes de séptimo grado de EBI, primer año de Educación Media Básica Tecnológica y determinados módulos de Formación Profesional Básica comenzarán el 1° de marzo.

Los estudiantes de octavo y noveno grado de EBI iniciarán las clases el 2 de marzo.

En Educación Media Superior, las fechas previstas son:

Primer año: 1° de marzo.

Segundo año: 2 de marzo.

Tercer año: 3 de marzo.

Por su parte, los cursos técnicos terciarios, tecnólogos e Ingeniería Tecnológica comenzarán el 8 de marzo.

En cuanto a la finalización, los cursos de Educación Media Básica de los planes 2023 EBI y 2025 EMBT terminarán el 26 de noviembre, al igual que los de Educación Media Superior.

Los cursos de Formación Profesional Básica de los planes 2021 y 2025 finalizarán el 19 de noviembre, fecha prevista también para los cursos técnicos terciarios.

Vacaciones de invierno y primavera 2027: las fechas previstas por ANEP

El proyecto establece los mismos períodos de receso para las escuelas, los liceos y los cursos de Educación Media de UTU.

En ambos casos, los estudiantes tendrán una semana sin clases, comprendida entre lunes y viernes.

Cuándo empiezan las clases de Formación Docente y Educación de Adultos

El Consejo de Formación en Educación prevé comenzar sus cursos el 8 de marzo de 2027.

Las inscripciones se realizarán del 14 al 22 de diciembre de 2026 y del 1° al 24 de febrero de 2027.

El primer semestre finalizará el 25 de junio y el segundo comenzará el 12 de julio, después de un receso de invierno que, a diferencia del resto de los subsistemas, se extenderá hasta el 9 de julio.

La finalización de los cursos anuales y del segundo semestre está prevista para el 29 de octubre.

Por otra parte, la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos establece el inicio de actividades para el 8 de marzo y la finalización de cursos para el 14 de diciembre.