Un hombre de 54 años fue detenido este martes en el barrio Pueblo Nuevo , en el departamento de Rivera, luego de ser encontrado desnudo y realizando actos obscenos en la vía pública.

Según informó la Policía, efectivos de la Seccional Novena concurrieron a la calle Artigas, donde encontraron al individuo y procedieron a detenerlo.

Un vecino denunció que el hombre frecuenta la zona y que había protagonizado episodios similares en reiteradas oportunidades , por lo que solicitó la intervención policial.

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Tras su detención, el hombre fue trasladado al hospital local y posteriormente sometido a una prueba de espirometría, que arrojó resultado positivo.

La Fiscalía de Tercer Turno dispuso dar intervención a la Fiscalía de Género, que ordenó tomar declaración al detenido una vez que recuperara la lucidez, informar al juez especializado y derivar el caso al área de Trata.

Consultada sobre esta última disposición, la Jefatura de Policía de Rivera explicó a El Observador que las denuncias por atentado violento al pudor, ultraje público al pudor y abusos suelen ser remitidas a esa dependencia policial, dado que está especializada en la investigación de este tipo de casos.

Por su parte, el juez especializado dispuso ampliar las actuaciones para determinar si se solicitan medidas cautelares e informar al detenido que deberá comparecer a una audiencia judicial.