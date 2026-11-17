La compañía francesa TotalEnergies, a través de su filial TotalEnergies H2 —sociedad integrada por TotalEnergies (80%) y Eren Groupe (20%)—, puso término a la tramitación ambiental de H2 Magallanes , el proyecto de hidrógeno y amoníaco verde de mayor envergadura ingresado hasta la fecha en Chile.

Según información divulgada por medios chilenos como Diario Financiero y BioBioChile, la decisión se formalizó mediante una carta enviada el 12 de noviembre al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes por el gerente general de TotalEnergies H2 en Chile y representante legal de TEC H2 MAG SpA, Antoine Liane. El retiro fue acogido por el organismo mediante una resolución emitida el 13 de noviembre , cerrando un proceso iniciado en mayo de 2025.

De acuerdo con las declaraciones de Liane recogidas por la prensa chilena, la compañía fundamentó la salida en el encarecimiento de los costos y en el ritmo de crecimiento del mercado internacional: "Las condiciones de mercado y la demanda por este tipo de alternativas energéticas no evolucionaron al punto de asegurar contratos a largo plazo en condiciones económicamente viables . Asimismo, el precio de los equipos no bajó según lo previsto, haciendo que los costos no se volvieran competitivos y determinando que una inversión de esta magnitud resulte económicamente inviable" .

Según los antecedentes del expediente citados por los medios locales, el complejo proyectaba una vida útil de 25 años y una producción de hasta 1,9 millones de toneladas anuales de amoníaco verde. Su diseño incluía un parque eólico de 5.000 MW con más de 600 aerogeneradores, siete centros de electrólisis, una planta desaladora, un terminal portuario de exportación y cinco data centers, con una estimación de hasta 10.000 puestos de trabajo durante la construcción y cerca de 1.000 en la etapa operativa.

Durante su evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la iniciativa acumuló cerca de 1.900 observaciones ciudadanas y reparos de servicios públicos y de la Municipalidad de San Gregorio respecto a los estudios de línea base, efectos acumulativos e impacto sobre la fauna y los servicios locales. Antes del desistimiento, la empresa había solicitado suspender el trámite hasta marzo de 2027 para responder a dichas observaciones, aunque el SEA le había fijado plazo hasta el 7 de diciembre de 2026.