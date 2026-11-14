"Totalmente desfavorable para el país" y "pérdida mínima de US$ 1.300 millones": los críticas del MIEM y UTE en las negociaciones con HIF

En una reunión que tuvo lugar este jueves en Torre Ejecutiva en el marco de las negociaciones con HIF , el Ministerio de Industria –a través de su Dirección de Energía– y la UTE pusieron serios reparos a las implicancias de la inversión tal como se la proyecta. La delegación sostuvo que la última versión tratada “es aún más desfavorable” que las anteriores y que no se han tomado “ninguna de las recomendaciones realizadas”, según consta en un informe al que accedió El Observador.

La Dirección de Energía y la UTE marcaron que el memorándum de entendimiento que se está considerando “es totalmente desfavorable para el país” .

Por un lado, señalan que con la última información a disposición HIF tendría hasta fines del 2028 para tomar la decisión final de inversión “sin ningún compromiso formal ni penalización en caso de retirarse". En ese escenario, si se confirma el proyecto, las instalaciones estarían operativas a fines de 2031.

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Con esos plazos, consideran los organismos públicos, la UTE tendrá que asumir compromisos por más de US$ 450 millones antes de que HIF concrete la decisión final de inversión. En ese monto se incluyen desembolsos para generación térmica, red de generación para la planta de HIF y sus equipos de estabilización para respaldar la demanda en caso de que la generación propia de HIF no alcance para cubrirla. “Esto trae que, de no confirmarse la inversión, el costo hundido del desarrollo de infraestructura es muy elevado”.

A eso añaden que las partidas presupuestales adicionales deberían ser mayores a los US$ 600 millones.

En este sentido, consideran que “no son cumplibles” los plazos estimados para el inicio del proyecto. “En caso de lanzar todas las licitaciones en el 2027, la fecha fin de la disponibilidad de la infraestructura de red, estaría disponible para el 2033”.

UTE también apuntó que requeriría de un refuerzo presupuestal de US$ 450 millones sin que haya ingresos a cambio previstos para el período, lo que deja en “negativo” el flujo de la caja para esos años.

De acuerdo a la empresa pública, a esto se agrega que lo que HIF pagará por la energía suministrada “no cubre los costos de UTE”, que incurre en una pérdida anual de US$ 90 millones. A lo largo, del contrato, UTE sostiene que afrontará una “pérdida mínima” de US$ 1.300 millones.

Las estimaciones de los organismos responden a las condiciones que de momento están arriba de la mesa en un borrador de memorándum de entendimiento bajo negociación, con el megavatio hora a un precio de US$ 45 con peaje incluido, un número que ha sido hasta ahora uno de los puntos críticos del acuerdo.

HIF ha venido reclamando un precio de US$ 40 MW/h, mientras que el ofertado por UTE para otros proyectos de gran porte llega a ser casi el doble, como los US$ 86 que cobrará a Google y Solaria. Las partes habían logrado un consenso en torno a los US$ 45, pero en este caso la UTE objetó que el valor pasó de ser US$ 53 sin peajes incluidos en 2024 a US$ 45 con peaje incluido en las conversaciones con el actual gobierno.

Foto: Inés Guimaraens

En una entrevista con Informativo Sarandí luego del anuncio del megaproyecto de Solaria, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, habló sobre las dificultades de ofrecerle a HIF un precio mucho menor. “Yo no puedo cerrar con Google un precio de la energía y después darme vuelta y decirle a otra empresa: ‘A vos te voy a cobrar la mitad’, porque a los dos minutos me está golpeando la puerta Google y me dice ‘me estás matando’. Esa discusión es parte de lo que está en proceso de debate con HIF”.

El propio Sánchez declaró luego a El Observador su intención de llegar a un acuerdo antes de fin de año, pero sin desconocer la realidad de mercado actual que puso un freno a la demanda de hidrógeno verde en el mundo, con perspectivas de recuperación a partir de 2030 a impulso de las normas ambientales en Europa.

Los técnicos de la Dirección de Energía y la UTE alegan además que hay “asimetría de condiciones”. Por ejemplo, sostienen que el memorándum no establece un “take or pay ” por la demanda. Es decir, que HIF no tiene obligación de un pago mínimo por la energía si frena su planta o termina consumiendo menos de lo previsto, lo que hace que quien le venda la energía sea quien asuma el riesgo por la baja demanda.

También marcan que la compra de energía por parte de HIF será con tope máximo sin ajuste mientras que la energía que la compañía le venda a UTE va a ser por un mínimo y ajustes según condiciones de mercado y transmisión.

“Totalmente desfavorable para el país”

Por otro lado, la delegación del MIEM y de la UTE observó que el memorándum supone un “bloqueo de nuevas inversiones”.

Plantean que la obligación de reservar la potencia hasta fin de 2028 aún sin la decisión final de inversión por parte de HIF hace que no sea posible “considerar otros proyectos avanzados para instalación de centros de datos” o de hidrógeno que “deberán ser pospuestos”, porque “no podrían ser implementados antes del 2032”.

La delegación concluyó que el borrador de memorándum sometido a consideración “es totalmente desfavorable para el país, implicando fuertes pérdidas económicas, riesgos muy altos de asumir inversiones sin seguridad de retorno de ingresos” y condiciones que “llevan a UTE y al país a compromisos de difícil cumplimiento y concreción”.

El presidente Yamandú Orsi, no obstante, se ha mantenido firme en lograr un acuerdo y buscar alternativas que hagan viable la inversión. En una reunión con el CEO de HIF, César Norton, la empresa planteó que intentará reformular su proyecto para destrabar las dificultades asociadas a la energía.

Según pudo saber El Observador, todavía no ha avanzado una nueva versión que convenza a las partes en este punto, aunque en Torre Ejecutiva confían en abrochar un acuerdo en las próximas semanas.