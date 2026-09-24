Plan de UTE con descuentos de hasta $ 5.000 para comprar electrodomésticos: hasta cuándo rige y cómo acceder

UTE extendió la vigencia del Plan Redondo , el programa que ofrece descuentos en la factura de electricidad a clientes que compren determinados electrodomésticos eficientes.

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Según informó el ente, el beneficio alcanza a las compras realizadas entre el 1° de setiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027 .

El plan establece una bonificación de $ 2.500, IVA incluido, por cada equipo elegible , que se acredita directamente en la factura de UTE del cliente.

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En el caso de los termotanques con bomba de calor y los Sistemas de Alimentación de Vehículos Eléctricos (SAVE) , el descuento es mayor y alcanza los $ 5.000, IVA incluido .

Cada cliente podrá recibir la bonificación por un máximo de seis equipos.

Aire acondicionado. Pexels

¿Quiénes pueden acceder al Plan Redondo de UTE?

El beneficio está disponible para clientes residenciales y del sector comercial y servicios que tengan una potencia contratada menor o igual a 40 kW.

Para acceder, el cliente deberá registrar el equipo adquirido y presentar el comprobante fiscal electrónico de la compra. Una vez que UTE registre la documentación, el descuento será aplicado en la factura correspondiente.

Los equipos deberán estar instalados en el servicio para el cual se solicita la bonificación. Además, UTE podrá realizar inspecciones para comprobar el cumplimiento de las condiciones declaradas.

Cómo registrar un electrodoméstico para obtener el descuento

El registro de los equipos puede realizarse a través del sitio web de UTE, en cualquiera de las oficinas comerciales del organismo —con posibilidad de agendar previamente— o mediante el servicio de WhatsApp al 098 193 000.

¿Qué electrodomésticos tienen descuento de UTE?

El Plan Redondo comprende los siguientes equipos:

Termotanques de 40 litros o más , con eficiencia energética Clase A.

, con eficiencia energética Clase A. Termotanques con bomba de calor , con una bonificación de $ 5.000.

, con una bonificación de $ 5.000. Aires acondicionados Clase A , tanto en calefacción como en refrigeración.

, tanto en calefacción como en refrigeración. Secarropas de tambor . No están incluidos los secarropas portátiles.

. No están incluidos los secarropas portátiles. Lavasecarropas . Los lavarropas convencionales quedan fuera del beneficio.

. Los lavarropas convencionales quedan fuera del beneficio. Lavavajillas .

. Hornos eléctricos de empotrar o cocinas totalmente eléctricas . No incluye hornos de empotrar de menos de 55 litros, hornos de mesa, microondas ni cocinas mixtas.

. No incluye hornos de empotrar de menos de 55 litros, hornos de mesa, microondas ni cocinas mixtas. Anafes vitrocerámicos de inducción o resistivos , de dos o más hornallas.

, de dos o más hornallas. Sistemas SAVE para vehículos eléctricos, con un descuento de $ 5.000.

UTE aclaró que el requisito de eficiencia energética Clase A se aplica únicamente a los aires acondicionados y a los termotanques convencionales. Los demás equipos incluidos en el programa no tienen esa exigencia.