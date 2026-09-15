UTE, una misión sostenible en su stand y los números actualizados de sus logros en eficiencia energética

Promoviendo la sostenibilidad, UTE alcanzó un 98% de generación renovable en 2025 , con varios días logrando el 100% . Uruguay cuenta con un 99% de electrificación, más de 100.000 hogares regularizados desde 2013 y un 99,9% de hogares con medición inteligente . Esos datos fueron destacados por Andrea Cabrera Russi, presidenta del ente, en la Expo Rural del Prado .

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Este lunes 14 de setiembre UTE presentó en la edición 121 de la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) sus propuestas de misión sostenible.

Según se informó a El Observador, el ente inauguró su stand, donde se pone el foco en los beneficios para los clientes, la eficiencia energética y la innovación.

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Participaron en el acto, junto con Cabrera Russi, el vicepresidente Roberto Bentancor; los directores José Luis Pereira, Ximena Caporale y Darío Castiglioni; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y otras autoridades de diferentes organismos públicos.

Acto inaugural del stand de UTE en la Rural del Prado.

En su mensaje la presidenta de UTE destacó la importancia de la inauguración conjunta en la Rural del Prado de los stands del MIEM, ANTEL, ANCAP y UTE, señalando que el trabajo conjunto demuestra coordinación, una visión común y una imagen unificada del Estado uruguayo.

Andrea Cabrera Russi, presidenta del ente, en la Expo Rural del Prado. Foto: UTE

UTE y el sector productivo

Señaló que los compromisos de gestión presentados por la empresa en la edición anterior de la Expo Rural del Prado se están convirtiendo en acciones concretas.

En relación con el sector productivo, señaló que UTE continúa trabajando como brazo ejecutor de las políticas energéticas.

Recientemente fueron aprobados descuentos comerciales para productores lecheros y la industria láctea, y adelantó que se trabaja junto al Poder Ejecutivo en nuevas medidas para el sector del riego.

Estas medidas incluirían descuentos en el gasto energético durante los meses de zafra y medidas para aliviar los costos fijos fuera de ese período, con el objetivo de facilitar la incorporación de tecnología y aumentar la capacidad productiva nacional.

Cabrera Russi explicó que el stand de UTE funciona como un espacio informativo y educativo para públicos diversos y que este año presenta propuestas vinculadas al quehacer de la empresa, sus ejes estratégicos y sus productos comerciales.

Entre ellas, destacó las facilidades para la carga domiciliaria de vehículos eléctricos y la mayor red de carga pública del país, así como soluciones energéticas para hogares, pymes y el sector agropecuario.

Finalizó su exposición destacando el espacio lúdico "La Misión Sostenible", en el stand, destinado a niños, niñas, familias y escuelas, como una herramienta educativa para promover desde temprana edad el valor de las energías renovables y de la energía eléctrica limpia.

Sostuvo que educar debe ser uno de los objetivos de UTE y del Estado, porque no es posible cuidar aquello que no se comprende.

Solo en las jornadas iniciales pasaron por el stand de UTE cerca de 2.000 niñas y niños para disfrutar de la propuesta lúdica. Foto: UTE

Políticas energéticas de apoyo al riego

La ministra Cardona resaltó que Uruguay se caracteriza por sostener políticas de mediano y largo plazo, basadas en acuerdos que trascienden los períodos de gobierno.

Adelantó un próximo anuncio sobre riego, fruto de varios meses de trabajo y vinculado a un compromiso asumido por el presidente durante la campaña, al considerar esta herramienta clave para el crecimiento y la generación de valor agregado.

Resaltó, además, el trabajo conjunto entre UTE y el empresariado nacional que permitió concretar la llegada de un buque eléctrico, como ejemplo de la sinergia que caracteriza al país.

Finalmente, reivindicó el papel estratégico de las empresas públicas, su presencia en todo el territorio y su aporte a la soberanía y los derechos, destacando la importancia de trabajar en conjunto por un acuerdo productivo para Uruguay.

La ministra Cardona acompañó a las autoridades del ente energético. Foto: UTE

UTE trabaja con 1.600 productores

Roberto Bentancor, por su parte, destacó el orgullo de formar parte de la empresa y su compromiso histórico con el país productivo, particularmente con el sector lácteo y el riego.

Actualmente se trabaja con más de 1.600 productores y UTE continúa apoyando las políticas vinculadas al desarrollo productivo.

Asimismo, resaltó el valor del equipo técnico y obrero de la empresa y reivindicó el carácter público de UTE.

En ese sentido, también destacó su participación en la llegada al país del primer buque eléctrico del mundo, señalando que la empresa contribuyó a que ese emprendimiento pudiera llegar a América.

Al finalizar su discurso, Bentancor sostuvo que el principal desafío es preservar a UTE como empresa pública, no en beneficio de quienes la integran, sino del país.

Afirmó que la empresa debe estar presente en aquellas iniciativas que sean buenas para Uruguay, incluso cuando no necesariamente representen un beneficio directo para UTE, y llamó a estar a la altura de los desafíos actuales.

Stand de UTE en la Expo Rural del Prado

Stand de UTE en la Rural del Prado. Foto: Juan Samuelle

El stand de UTE presenta una propuesta donde conviven diferentes temáticas relacionadas con el quehacer de la empresa, sus ejes estratégicos de gestión y los principales productos comerciales, presentados en distintos formatos, audiovisuales y estáticos, para captar el interés de los asistentes y brindar una experiencia agradable mediante una circulación dinámica y fluida.

Hay un espacio lúdico destinado a la Misión Sostenible, una actividad didáctica en la que, mediante la interacción con dispositivos que activan las principales fuentes de generación, las infancias y familias se divierten y aprenden sobre las energías limpias y la movilidad eléctrica.

La participación de UTE en la muestra de la ARU constituye una instancia para fortalecer el contacto directo con los clientes y mostrar el papel de la empresa pública en los procesos de transformación energética que atraviesa el país.

Temáticas que destacan

Ejes estratégicos de gestión en cifras.

Generación de origen renovable +98%, Medición inteligente +99%, Uruguay 99% electrificado y +100.000 hogares regularizados desde 2013.

Soluciones energéticas para Hogares, Empresas y Agro.

Para Hogares: Plan Inteligente Hogares, Plan Redondo, Calefacción Central para edificios, Factura digital y app UTE Clientes.

Para Empresas y Agro: Plan Inteligente Pymes, Plan Pymes+, Beneficios para riego con fines productivos (Punta = Llano), Bomba de calor para calentamiento de agua eficiente en procesos productivos, Beneficios para el sector lácteo, Eficener, entre otros.

Está disponible para los visitantes un simulador para que puedan comprobar por ellos mismos si están en la tarifa más conveniente.

Movilidad Sostenible y los planes que facilitan su adopción.

La carga de vehículos eléctricos en el hogar es económica y simple. Con la Tarifa Triple Horario, cargando entre las 00:00 y las 07:00 h, recorrer 100 km cuesta menos de $ 40. Con la app UTE Mueve se puede planificar el viaje antes de salir y conocer todos los puntos de carga y su disponibilidad. Además, con el Plan Redondo, con la compra de un SAVE doméstico, se puede acceder al descuento de $ 5.000 IVA incluido en la próxima factura.

Actividad didáctico-recreativa.

De la mano de Candela, Alejo y equipo -personajes icónicos de los programas educativos de UTE- los visitantes tendrán el desafío de la Misión Sostenible, en la que generarán energía de origen renovable pasando por las diferentes estaciones: fotovoltaica, eólica e hidráulica hasta llegar a la Estación de Movilidad Sostenible, donde completarán el recorrido cerrando el círculo de la sostenibilidad.

El stand de UTE se podrá aprovechar hasta el domingo 20 de setiembre. Foto: UTE

UTE volvió a decir presente en la principal muestra ganadera, agroindustrial y comercial del país, acercando a los visitantes nuevas herramientas para un uso más eficiente, seguro y sostenible de la energía.