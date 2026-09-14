Trivia 360, ¡jugátela con la producción!, el aporte del MGAP en la Expo Rural del Prado

Este año el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió, como aporte a la Expo Rural del Prado en su pabellón institucional, desafiar e informar a los visitantes, sobre todo a niños y adolescentes, con una "Trivia 360", titulada "¡jugátela con la producción!" .

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Desde el área de comunicación del ministerio se explicó a El Observador que los objetivos son promover la “Conciencia Agropecuaria” acercando el agro y la pesca a la ciudadanía; fortalecer el conocimiento sobre la institucionalidad pública agropecuaria; promover el aprendizaje a través de experiencias participativas; y generar una conexión emocional positiva con el público.

La propuesta, se indicó, consiste en recibir a los visitantes con el desafío “¡Jugátela con la producción!” para poner en juego el conocimiento y el ingenio del público, en un set que recrea un programa de televisión de preguntas y respuestas.

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El stand del MGAP fue inaugurado en el día inicial de los 10 de la Expo Rural del Prado, el viernes 11 de setiembre, y recibirá público para participar en la "Trivia 360" hasta el domingo 20 de setiembre, de lunes a viernes de 9:15 a 16:45 horas y fin de semana de 10 a 18 horas.

Se trata de una experiencia lúdica, con personajes divertidos, que acompañarán a los equipos concursantes durante toda la función.

La “Trivia 360” es la excusa perfecta para hablar del agro y de la pesca, en un espacio que transforma al visitante en un protagonista, construyendo conocimiento a través del juego, se marcó.

Los concursantes se dividen en dos equipos, que tendrán que responder preguntas curiosas (con múltiple opción para guiar la respuesta) para sumar puntos, vencer al otro equipo participante y ocupar un lugar en el ranking de la “Trivia 360” de la Expo Prado.

Diez ejemplos de las preguntas de la trivia

Por qué es bueno saber cuándo es la temporada de cada fruta y verdura.

Dónde vive la mayoría de las garrapatas.

Dónde pone los huevos la mosca de la bichera.

A cuántos países llegan la leche y los productos lácteos uruguayos.

Qué alimentos podes traer en tu valija cuando volvés a Uruguay.

Si las vacas uruguayas usan caravanas.

Qué aporta la carne que es muy importante para nuestro cuerpo.

Cuántos vacunos hay aproximadamente en Uruguay.

Qué es el HLB.

Por qué se dice que el suelo es un recurso no renovable a la hora de producir.

Fratti: "Cuesta entender qué es el país agropecuario"

En la inauguración de la propuesta el ministro Alfredo Fratti comentó: "Vivimos en un país agropecuario y nos cuesta entender qué es el país agropecuario, qué es lo que hacemos, qué es lo que producimos”, por lo cual fue que se generó esta propuesta interactiva.

En el lanzamiento participaron, además, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula; la directora general de Secretaría, Cecilia Riera; y autoridades de los institutos públicos agropecuarios, nacionales y departamentales.

Lanzamiento de la propuesta del MGAP. Foto: MGAP

Lanzamiento de la propuesta del MGAP. Foto: MGAP

Trivia 360 en la Expo Rural del Prado

Se explicó que se trata de una experiencia inmersiva que se divide en tres etapas:

Atracción y convocatoria. Los visitantes son recibidos por los actores del set de televisión. Pueden integrarse visitantes espontáneos, familias, grupos de amigos o delegaciones escolares.

Los visitantes son recibidos por los actores del set de televisión. Pueden integrarse visitantes espontáneos, familias, grupos de amigos o delegaciones escolares. Presentación de los equipos y explicación del juego. El conductor presenta a los participantes y explica brevemente las reglas del juego, generando un clima de entretenimiento e interacción.

El conductor presenta a los participantes y explica brevemente las reglas del juego, generando un clima de entretenimiento e interacción. Desarrollo del juego. Los equipos responden preguntas y desafíos relacionados con el agro uruguayo, la pesca, la producción de alimentos, la sostenibilidad, la innovación y el rol de la institucionalidad pública agropecuaria.

El público acompaña el juego alentando a los equipos, respondiendo preguntas especiales, votando consignas o participando en dinámicas rápidas que enriquecen la experiencia.

Se anuncian los resultados, se reconoce al equipo ganador y se entregan premios, materiales informativos o recuerdos de la experiencia.

Durante toda la actividad se registran fotografías, videos y testimonios para su difusión y se invita a los participantes a compartir en sus redes sociales.