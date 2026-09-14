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Peñarol le ganó 3-1 a Nacional el clásico de Tercera división y superó a los tricolores en la Tabla Anual

Con dos goles de Stiven Muhlethaler y uno de Joaquín Pastorini, los carboneros dieron vuelta el partido tras comenzar en desventaja en el marcador

14 de septiembre de 2026 15:27 hs
Joaquín Pastorini celebra su gol para Peñarol ante Nacional por el Torneo Clausura de Tercera división

Joaquín Pastorini celebra su gol para Peñarol ante Nacional por el Torneo Clausura de Tercera división

FOTO: @JuvenilesAUF

Peñarol derrotó 3-1 a Nacional este lunes al mediodía en el Complejo Rentistas en el clásico de Tercera división y de esta manera los aurinegros empataron a los tricolores en la tabla del Torneo Clausura con 13 puntos, mientras que lo pasaron en la Tabla Anual por 3 puntos, con 49 contra 46, quedando a otros 2 de Wanderers, que es el líder, y tiene un encuentro menos disputado.

Nacional formó con Felipe Bianchi; Francisco Denis, Carlos Acuña, Emiliano Macchi, Juan López; Juan Ignacio García, Mauricio Milano, Alan Correa, Julio Duarte; Andrew Pereira y Pavel Núñez.

Peñarol con Leandro Díaz; Joaquín Pastorini, Máximo Machado, Ignacio López, Lucca Caula; Valentín Rivera, Tiago Martinelli, Mateo Ureta; Stiven Muhlethaler, Luciano González y Nahual Torres.

Pavel Núñez de penal abrió el marcador para Nacional en el inicio del segundo tiempo.

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No obstante, Stiven Muhlethaler igualo pocos minutos después también de penal, y casi enseguida anotó el segundo tras un importante error de la defensa tricolor.

Joaquín Pastorini finalmente cerró el marcador tras recoger un rebote en el arquero Felipe Bianchi, tras gran chilena del propio Muhlethaler.

El fin de semana se jugaron los clásicos de juveniles, Peñarol ganó tres, Nacional uno y empataron uno.

El viernes igualaron 0-0 en sub 19.

El sábado, Peñarol ganó 1-0 en sub 16, 1-0 en sub 15 y 2-1 en sub 14, y Nacional se impuso 2-1 en sub 17.

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