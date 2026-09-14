Fierros en la Rural del Prado: 10 máquinas y herramientas frente al ruedo, el precio y para qué sirven

La edición 121 de la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Expo Rural del Prado , tiene múltiples atractivos para los visitantes, que son varios cientos de miles de personas del campo y de la ciudad si se consideran los 10 días de actividades desde el viernes 11 al próximo domingo, 20 de setiembre.

La genética, con 1.430 animales de decenas de razas de varias especies, son el atractivo mayor, con actividades en el ruedo, galpones, caballerizas y zonas de remates, pero existen otras presencias vinculadas al sector productivo y no solo al ganadero, como las de empresas que exhiben maquinaria o implementos, herramientas y otros desarrollos tecnológicos para la ganadería, la agricultura y otros sectores de los agronegocios .

Buena parte de los 650 expositores en el predio ferial , con base en el número confirmado a El Observador por el director de Exposiciones, Rodrigo Granja, pertenecen a ese segmento, son decenas incluso y realizan un aporte fundamental para el prestigio del evento y explican gran parte de las inversiones que suceden.

Se presentan unidades ya impuestas en el mercado, pero hay también lanzamientos de innovaciones y en muchos casos precios de oferta, acompañados de servicios financieros diferenciales, para quienes cierren las compras en estos días.

La maquinaria no solo tiene el foco en la agricultura, hoy más que nunca porque el vínculo agrícola con lo ganadero es creciente, con base en la necesidad de granos y pasturas por ejemplo, pero hay también varias propuestas de soluciones para sistemas productivos lecheros, granjeros y forestales.

Si bien esas empresas expositoras de maquinaria y herramientas para el campo pueden ser encontradas en las distintas zonas de la Rural del Prado, especialmente se concentran alrededor del ruedo y en ese sector El Observador seleccionó 10 de cientos de propuestas, para mostrar quién las expone, de dónde proceden -hay de fabricación nacional e importadas-, para qué sirven y el precio que tienen en la Expo Rural del Prado 2026.

10 fierros en la Expo Rural del Prado

Mary SRL, de Santa Catalina, Soriano, destacó su Mixer M170, con capacidad para 17 m3, doble sinfin, comando eléctrico y sistema regador para faciliar el picado del fardo y la mezcla con granos. Es industria 100% nacional y tiene un costo de US$ 73.000. Esta empresa cumple 30 años exponiendo en la Rural del Prado y tiene, por eso, dos promociones especiales: sorteará un bono de US$ 2.000 entre todos los compradores y en el caso de los mixers si se supera la venta de 30 unidades mediante sorteo con escribano público uno de los 30 no tendrá costo para el productor que lo haya adquirido.

Agromaq, empresa de San José de Mayo, presenta entre otras propuestas la pastera de levante hidráulico, con cuatro correas y siete platillos, con un ancho de corte de 2,80 metros. Es una tecnología europea, importada desde Polonia y el valor es US$ 10.170.

La firma Agroventas, con 15 casas en todo el país, tiene en su stand como novedad un brete Priefert súper reforzado a un precio de US$ 10.360. Es importado desde Estados Unidos. Destaca por lo robusto. Tiene un peso de 963 kilos. Las medidas son 2,18 metros de alto, 1,80 metros en el interior, 2,74 metros de largo y 1,52 metros de ancho.

En otro sector vecino al ruedo en la Rural del Prado expone Sureña, con sede en Montevideo, presentando entre otros desarrollos una casamba Palaz con volcadora, procedente de Turquía. El precio es US$ 25.500. Hay unidades de 12, 15 y 18 toneladas. Es una casamba hidráulica en tandem con apertura de puerta trasera también hidráulica.

Corporación de Maquinaria SA, con instalaciones también en todo Uruguay, exhibe a modo de lanzamiento un tractor New Holland modelo T6.140. Es industria brasileña, con 4 cilindros turbo 140 CV, transmición 16x16 semiautomática, toma de fuerza electro hidráulica 540 / 1000 RPM y bomba de centro cerrado 113 litros por minuto. El precio es US$ 14.558 de entrega, 60 cuotas de US$ 927 y 10 semestres de US$ 5.619.

Un rombo colonizador brasileño es lo que exhibe como destaque la firma Saravia Jorge, de Treinta y Tres, con un precio desde US$ 10.500 considerando que hay varios tamaños que van desde 3,5 a 8,5 metros. Este producto innovador es muy versatil, protector de la agroecología e ideal para preparar siembras de praderas y pasturas, eliminando malezas de todo tamaño, aconsejado para el manejo de rastrojos y, además, requiere poco mantenimiento. Se comercializa por separado el carro transportador.

La compañía Maderagro, con sede en Florida, importa maderas duras, Curupay y Lapacho, desde Bolivia y Paraguay para diseñar y armar en Uruguay una necesidad clave en sistemas ganaderos: cepo, tubo y huevo. En la Rural del Prado, al costado del Palco Oficial, se exhibe un ejemplo. Es porque hay tantas posibilidades de modelos como necesidades de los productores. Un modelo standard de cepo, tubo y huevo puede tener un precio de US$ 15.000.

Interagrovial SA, representante de la tecnología John Deere, con casa central en Montevideo y presencia como en otros casos en todo el territorio, tiene al frente de su pabellón un tractor modelo 6115J. El valor en el Prado es US$ 79.990. Viene equipado con piloto automático, motor agrícola JD de 4,5 y 4 cilindros de 115 HP, transmición powerquad y con servicio de conectividad JDLink.

Con sede en San Jacinto, Florencio Hernández cumple 20 años en la exposición agropecuaria de la ARU y tiene en su stand varias propuestas, entre ellas un rotoencanterador para sistemas granjeros, de fabricación nacional. Los anchos de cantero van de 90 centímetros a 1,10 metros. Y se lo puede usar tanto para preparar áreas de cultivo a campo como en sistemas protegidos como invernáculos. El precio es US$ 2.500.

Tecnorural, con sede donde casi se encuentran Montevideo y La Paz en Canelones, seleccionó para presentar en este informe una tolva APV de 300 litros sobre una rastra de resortes. Es un equipo europeo importado desde Austria. Tiene un ancho de trabajo de tres metros. El precio por la Expo Prado es US$ 13.500.