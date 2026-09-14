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Gobierno propone cambiar la preferencia al doblar en el tránsito: qué plantea Unasev

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, sostuvo que en la práctica los conductores no actúan conforme a la normativa establecida

14 de septiembre de 2026 10:03 hs
Destacada tránsito

El gobierno busca modificar las reglas de preferencia de paso cuando un conductor dobla y la iniciativa está a estudio de la comisión de Transporte de la Cámara de Representantes.

Actualmente, la normativa establece que todo conductor que gira pierde la preferencia de paso, incluso cuando circula por una calle preferencial. Sin embargo, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, sostuvo que en la práctica los conductores no actúan de esa manera.

La modificación propuesta establece dos situaciones. Si un vehículo circula por una calle preferencial y al doblar se encuentra con que en la vía transversal hay un cartel de "pare" o "ceda el paso", mantendría la preferencia. Si no existe esa señalización, quien dobla perdería la preferencia, como establece actualmente la normativa.

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Qué dijo el presidente de Unasev

Metediera defendió el cambio durante su comparecencia ante la comisión de Transporte de Diputados.

La ley dice una cosa, la gente en todo el país —recorremos todo el país— hace otra cosa. Por eso es que planteamos que se analice esta situación”, afirmó.

La propuesta, sin embargo, generó reparos entre legisladores. El diputado colorado Mauricio Viera manifestó una posición “totalmente contraria” al cambio.

Según Viera, la modificación podría estar “generando una ambigüedad” y “quebrando una conducta casi innata” respecto a lo que ocurre cuando un conductor cambia de sentido en el tránsito.

La postura de la Udelar sobre el cambio

La comisión también recibió a una delegación del Instituto de Derecho Civil II y III de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).

El profesor grado 5 de Derecho Civil Andrés Mariño señaló que, luego de analizar la modificación planteada, el instituto llegó a conclusiones “favorables” al cambio de la normativa.

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