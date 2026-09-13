El buque China Zorrilla ya está a flote en el Río de la Plata y es remolcado hacia Colonia

El buque China Zorrilla , el primer navío de estas características 100% eléctrico de Buquebus , ya está a flote en aguas del Río de la Plata y se encuentra siendo remolcado hacia Colonia del Sacramento , luego de completar este domingo en Nueva Palmira (Colonia) el proceso de desembarco que permitió separarlo del buque de carga que lo trasladó desde Australia. La maniobra había estado prevista para el sábado, pero tuvo que posponerse por razones climáticas.

Desde Buquebus confirmaron a El Observador que el desembarco comenzó este domingo a la mañana y que, una vez completada la maniobra, el buque quedó en condiciones de iniciar su traslado hacia Colonia. La embarcación llegará a la zona durante la noche de este domingo , aunque el ingreso al puerto de Colonia se realizará recién durante las primeras horas del lunes, con luz natural, para poder realizar las maniobras "sin riesgos", explicaron desde la empresa.

El desembarco se realizó mediante una maniobra conocida como floating off , que consiste en sumergir parcialmente el buque que transportó al China Zorrilla para permitir que la embarcación pueda desprenderse y comenzar a flotar por sus propios medios, según relató la empresa vía redes sociales.

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Desde Buquebus señalaron que los viajes con pasajeros "tomarán unos días" : primero se realizarán pruebas sin carga y luego con carga, además de pruebas de autonomía una vez que el buque sea conectado y cargado. También será necesario capacitar a la tripulación y acondicionar los distintos servicios a bordo. El free shop y los restaurantes deberán "ocupar sus espacios" antes del inicio de las operaciones

"Creemos y queremos que en 10 días esté pronto todo", señalaron desde la empresa.

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130 metros de largo y capacidad para 2.100 pasajeros

El buque China Zorrilla llegó a Nueva Palmira a bordo de un buque heavy-lift después de recorrer más de 15 mil kilómetros desde Tasmania, Australia. En el trayecto atravesó el océano Pacífico, el estrecho de Magallanes y parte del Atlántico hasta llegar a Uruguay. El buque mide 130 metros de largo y unos 32 metros de ancho. Está construido íntegramente en aluminio naval y tiene capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos.

El nivel principal cuenta con un espacio comercial de casi 2.300 metros cuadrados, mientras que el nivel superior concentra espacios gastronómicos, áreas comunes y las tres categorías de viaje: Turista, Business y Primera.

Buquebus presenta al China Zorrilla como "el buque 100% eléctrico más grande del mundo". La embarcación contará con sistemas de carga eléctrica tanto en el puerto de Colonia como en la terminal argentina y será utilizada para conectar Uruguay con Buenos Aires.

La incorporación del buque fue destacada por autoridades nacionales y departamentales como una apuesta a la innovación y a la movilidad eléctrica. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había señalado el sábado que contar con "el barco más grande del mundo sustentable" posiciona a Uruguay para atraer nuevas oportunidades de inversión. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, también había calificado la llegada del China Zorrilla como "un hito histórico".