Buque China Zorrilla pospuso para el domingo su puesta a flote por condiciones climáticas

Estaba previsto que el buque China Zorrilla de Buquebus, que viaja sobre un buque carguero, tocara aguas uruguayas este domingo; sin embargo las inclemencias del tiempo retrasaron este desembarco, esto debido a los vientos en la zona.

Ahora, las autoridades preven, en primera instancia, que el desembarco sea en las primeras horas del domingo. Desde allí, el China Zorrilla será remolcado hasta el puerto de Colonia de Sacramento, que ha sido catalogado como “el puerto madre”.

En este último puerto cuenta con cargadores eléctricos para la unidad a la que Buquebus define como "el buque 100% eléctrico más grande del mundo". Desde este amarre, conectará Uruguay con Buenos Aires. En el puerto argentino también habrá un cargador eléctrico para la unidad.

El China Zorrilla más cerca de unir Uruguay y Argentina: el nuevo barco de Buquebus completa su paso por el Estrecho de Magallanes, "uno de los grandes hitos" del viaje

El buque llegó desde la isla de Tasmania en Australia sobre el carguero. Viajó unos 15.000 kilómetros a través de los cuales pasó por el océano Pacífico, el estrecho de Magallanes, parte del Atlántico y desde allí a Nueva Palmira.

Para bajarlo del carguero que lo transporta, se deberá realizar una maniobra float off, que implica que el buque que lo trae debe sumergirse alrededor de 19 metros para que después el China Zorrilla pueda lograr su flotación por sí mismo. Este proceso puede llevar un máximo de 12 horas. Así, estaría llegando al puerto de Colonia a primera hora del lunes, dijeron a El Observador desde la empresa.

El puerto de Nueva Palmira tiene una profundidad de 20 metros –uno más que lo que se va sumergir el carguero– más la altura de la marea que oscila entre 0,60 y 1,40 metros.

Pese a que todavía no desembarcó -como sí se tenía previsto este sábado- autoridades nacionales, departamentales y empresariales se acercaron a verlo desde el puerto coloniense.

El barco mide 130 metros de largo y unos 32 de ancho. Está construido íntegramente en aluminio naval y tiene capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. El nivel principal cuenta con un espacio comercial de casi 2.300 metros cuadrados y el nivel superior concentrará espacios gastronómicos, áreas comunes y las tres clases de viaje: Turista, Business y Primera.

"Hito histórico" y trabajo para Colonia

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó la apuesta de Buquebus por "la innovación" y la confianza y la estabilidad que genera Uruguay para invertir. "Tener al barco más grande del mundo sustentable, que lleva pasajeros, nos ubica como país para poder tener otras oportunidades", afirmó.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, recalcó al China Zorrilla como “un hito histórico” pata el país mientras que su colega de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó lo que significa el buque eléctrico “para la protección del ambiente” y “la reducción de emisiones contaminantes”.

Por su parte, e ministro de Turismo Pablo Menoni dijo que es un compromiso que acompañan desde el sector público. “Tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, agregó el secretario de Estado.

El intendente de Colonia Guillermo Rodríguez dijo que esto traerá más trabajo para el departamento.