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Tiene más de 300 años, es considerada la casa más fotografiada de Uruguay y ahora se vende por más de US$ 600.000

Se trata de una construcción histórica perteneciente a la época fundacional portuguesa, realizada en 1720 y ubicada en la icónica Calle de los Suspiros en Colonia del Sacramento

12 de septiembre de 2026 5:00 hs
El Observador | Naara Pérez

Por  Naara Pérez

Colonia, Uruguay, 22.01.2025.&nbsp;Sociedad. Colonia del Sacramento, turistas en la ciudad de Colonia, Verano.&nbsp;

Colonia, Uruguay, 22.01.2025. Sociedad. Colonia del Sacramento, turistas en la ciudad de Colonia, Verano. 

Foto: Estefania Franco / Colonia Ya/ FocoUy

La Calle de los Suspiros es un ícono de Colonia del Sacramento, no sólo por el misterioso origen de su nombre -con leyendas que van desde el suspiro de una joven asesinada, hasta una zona de prostíbulos o un pasaje de condenados-, sino también por sus casas, algunas de ellas con más 300 años de historia.

Justamente una de esas construcciones, donde miles de turistas se detienen cada año para sacar la clásica foto que retrata su paso por Colonia, está ahora a la venta.

En las plataformas de venta de inmuebles se refieren a la propiedad como un rancho perteneciente a la época fundacional portuguesa, construido en 1720 al que definen como “la casa más fotografiada de Uruguay".

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La propiedad, publicada en Infocasas y Mercado Libre por la inmobiliaria LivingHub, cuenta con dos padrones, un área de terreno de 338 metros y 98 m2 edificados.

Según detalla la publicación, la construcción se conforma por un living comedor, un ambiente grande, cocina, dormitorio, baño, jardín con deck, estanque y salida independiente a calle de los suspiros. Además, se encuentra a pocos pasos del río, la muralla, el faro y la Plaza Mayor.

A nivel arquitectónico, con más de 300 años y considerada Monumento Histórico Nacional, la casa fue reciclada manteniendo la estructura original con paredes de piedra y barro y techo de cañas atadas con tientos de cuero originales.

Su precio, en tanto, se ubica en los US$ 665.000.

Según pudo reconstruir Café y Negocios, previo a la venta, la propiedad albergó durante varios años una galería de arte. Más recientemente, a partir de la pandemia, también se ofrecía la posibilidad de alojarse en uno de los ambientes de la casa. El alojamiento, publicado en Airbnb, se ofrece como un ambiente amplio (dormitorio y espacio de estar ) con baño privado y patio con jardín, con una estadía mínima de dos noches al precio de $14.247.98.

Así, después de ser testigo de más de tres siglos de historia y de haber pasado por múltiples usos, esta propiedad, parte de una de las postales más reconocibles de Colonia, vuelve al mercado y deja abierta la interrogante sobre cuál será su próxima etapa.

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