Martín Gómez Platero: la fórmula para repoblar Ciudad Vieja y el auge de las ciudades policéntricas que llega a Uruguay

La configuración urbana del Río de la Plata atraviesa una transformación silenciosa pero estructural. La descentralización de los servicios, los cambios en las dinámicas laborales pospandemia y la búsqueda de entornos con mayor contacto con la naturaleza redefinieron los polos de desarrollo en el área metropolitana de Montevideo y la costa este del país.

Frente a este escenario, el arquitecto y urbanista Martín Gómez Platero, director y CEO del estudio global Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo, planteó un diagnóstico riguroso sobre las urgencias y potencialidades de la capital: la necesidad ineludible de reactivar la Ciudad Vieja mediante incentivos fiscales directos que devuelvan el uso residencial al casco histórico, y la consolidación inevitable de un modelo metropolitano policéntrico.

Las definiciones fueron expresadas durante su participación en el programa Café y Negocios, emitido por el canal de streaming de El Observador, donde analizó el rumbo del desarrollo inmobiliario, la viabilidad de los centros históricos y el verdadero significado de una "ciudad inteligente".

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Uno de los puntos centrales del análisis de Gómez Platero radicó en el deterioro y vaciamiento que experimentan las áreas fundacionales en América Latina. La concentración exclusiva de actividades administrativas y financieras provocó que estos distritos pierdan vitalidad una vez concluida la jornada laboral.

"Los centros históricos de América Latina han quedado muy degradados porque se volvieron puramente comerciales o corporativos; lo residencial se fue retirando. A las seis de la tarde no queda nadie y eso genera una realidad compleja. La clave para recuperar Ciudad Vieja es que vuelva a ser residencial", sostuvo el arquitecto.

Para Gómez Platero, la solución no radica únicamente en intervenciones estéticas o patrimoniales aisladas, sino en la adopción del concepto de "usos mixtos", una tendencia global que integra vivienda, hotelería, comercios y oficinas dentro de un mismo ecosistema urbano.

"Cuando tenés un uso mixto, lográs flujo de personas de forma constante durante las 24 horas. Además, en términos de sustentabilidad, reduce la necesidad de grandes desplazamientos diarios porque los servicios están al alcance. Si logramos que la gente vuelva a vivir en Ciudad Vieja, el barrio tiene un futuro extraordinario. Es un lugar único; la Plaza Zabala, por ejemplo, es de los rincones más valiosos de Montevideo".

Consultado sobre los mecanismos para viabilizar este cambio de paradigma, Gómez Platero señaló:

"Hablar desde afuera siempre es sencillo, pero creo que la solución pasa por generar exoneraciones impositivas muy fuertes para que los desarrolladores privados encuentren atractivo invertir allí. La frazada siempre es corta en términos de recursos públicos, pero ese es el camino". En ese marco, destacó apuestas en marcha como el proyecto de renovación de Distrito El Globo, en el que participó y que busca dinamizar el acceso portuario y actuar como catalizador para nuevas inversiones en el área histórica.

Del centro único al policentrismo: el corrimiento metropolitano hacia Canelones y Maldonado

El urbanismo contemporáneo dejó atrás la noción de la ciudad organizada en torno a un único epicentro.

Según Gómez Platero, las metrópolis del siglo XXI responden a una lógica descentralizada donde conviven múltiples centros complementarios.

"La ciudad del siglo XXI es policéntrica, a diferencia del modelo del siglo XIX o XX que tenía un centro claramente marcado. Ese fenómeno no se puede frenar y es lo que estamos viendo hoy: el centro tradicional mantiene obras residenciales nuevas, pero simultáneamente surgen polos muy consolidados en Avenida de las Américas, la zona de los lagos y a lo largo de Ciudad de la Costa", explicó.

Este desplazamiento poblacional hacia el este —intensificado a partir de 2020 por familias que priorizaron espacios abiertos y áreas verdes— no solo modificó los límites de Canelones, sino que repercutió de forma contundente en el departamento de Maldonado y en enclaves de desarrollo proyectado como Más Colonia.

Al evaluar si esta expansión se ha dado de manera armónica o desregulada, el arquitecto respaldó la planificación territorial implementada en Canelones: "Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero no creo que el crecimiento metropolitano esté mal planificado. La Intendencia de Canelones hizo un trabajo riguroso al determinar los puntos singulares donde se autoriza altura. Los edificios de hasta 60 metros sobre los lagos no son producto de la casualidad, sino de parámetros técnicos bien definidos vinculados a la cercanía con el aeropuerto y a la capacidad del suelo", sostuvo.

Ciudades inteligentes: el valor del espacio público por encima de la tecnología

En un contexto donde proliferan desarrollos publicitados como distritos sustentables o hipertecnológicos, Gómez Platero tomó distancia de las definiciones que reducen el concepto de "smart city" a la mera conectividad digital.

"Para mí, una ciudad inteligente no es la que incorpora más sensores o pantallas; la tecnología es un accesorio que se le puede incorporar a cualquier distrito y cada vez será más sencillo hacerlo. Una verdadera ciudad inteligente es aquella donde el peatón es el protagonista absoluto y donde existen espacios públicos de alta calidad", enfatizó.

En este sentido, el director de la firma abogó por incorporar mecanismos normativos que premien a los desarrollos privados que cedan y diseñen espacio público de uso colectivo: "En varias ciudades de la región, los códigos de edificación otorgan mayores metros cuadrados construibles si el proyecto genera espacio público para la comunidad. La ciudad bien diseñada es la que piensa en la escala humana, en veredas amplias, en lugares de encuentro caminables y en una movilidad eficiente que evite saturar las calles de vehículos privados".

Respecto a la infraestructura de Montevideo, Gómez Platero concluyó que la capital cuenta con un valor identitario irrepetible gracias a su Rambla y a su acervo arquitectónico del siglo XX, pero advirtió que el desafío impostergable de los próximos años radicará en la movilidad y en el rediseño de su sistema de transporte para priorizar la convivencia y el protagonismo del peatón frente al boom actual del parque automotor.